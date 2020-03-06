〈台塑四寶業績發表〉產業鏈恢復正常+旺季到來 三寶看好Q2將優於Q1

台塑四寶今 (6) 日公布 2 月營收並釋出後市展望，受肺炎疫情影響，台塑、南亞、台化均維持第 1 季營收將不如去年第 4 季的看法；不過，展望第 2 季，台塑與南亞認為，上下游產業鏈可望陸續恢復正常，加上適逢石化產品需求旺季，產銷量增加，營收可望優於第 1 季，台化則仍保守看待，雖看好第 2 季將成長，但市場能否恢復正常，目前仍難料。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，受肺炎疫情影響，中國下游客戶延後開工且運輸受阻，2 月提貨量減少，部分訂單延至 3 月交貨，隨著下游客戶陸續開工、運輸管制開放，加上麥寮 AN 及 MMA 廠已於 3 月 3 日完成歲修，產銷量增加，營收可望較 2 月大幅成長。

對於本季展望，林健男指出，第 1 季中國受肺炎疫情影響，下游加工廠復工延後且運輸受阻，出貨天數較去年第 4 季減少，部分產品庫存偏高，減產因應，加上歲修廠數比去年第 4 季增加，產銷量減少，第 1 季營收將低於去年第 4 季。

從整體大環境來看，林健男表示，受疫情影響，經濟合作發展組織 (OECD)、國際貨幣基金 (IMF) 大幅調降全球與中國今年 GDP 增長預測，不利石化產品需求增長，且今年上半年市場新產能陸續開出，造成石化產品利差縮小，但中國石化工業聯合會日前表示，今年起將嚴控煉油、PX 及乙烯產能擴張，避免產能過剩，可望紓解石化產品供過於求的壓力。

客戶端方面，台塑表示，3 月初調查中國大陸加工客戶，已有 7 至 9 成復工，但華中及內陸返工人數不足，開工率僅約 5 至 7 成，整體需求尚未恢復，加上亞洲石化原料業者受疫情影響，庫存普遍偏高，有減產壓力，但第 2 季隨著中國大陸運輸及加工廠復工情形改善，若疫情能獲控制，預期石化品需求可望增加。

台塑營運部分，林健男表示，第 2 季為石化產品需求旺季，且開工率由上季的 84% 提高至 92%，加上亞洲有 18 家輕裂廠安排歲修，有利產品銷售，但下游加工廠是否持續受疫情影響，因缺工及訂單不足，而降低開工率、減少需求，進而造成旺季不旺，仍有待觀察，預估第 2 季營收可望較第 1 季成長。

此外，台塑近來已調整營運策略，去年中國銷售占比達 4 成，但因應肺炎疫情，除鞏固既有客戶外，配合中國加工外銷客戶外移，全力提供需求，增加拓展中國以外市場，如南亞、東南亞、中東、歐洲、非洲及紐澳等，並將強化差別化產品開發與拓銷。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭表示，3 月產業上下游復工可望加速，陸續恢復營運，且工作天數增加，傳統旺季將至，下游備庫存需求提升，加上公司積極拓展中國地區以外市場，帶動可塑劑、聚酯瓶粒、BPA 等產品交運量成長，電子材料則受惠 5G 快速發展，需求維持暢旺，3 月營收將優於 2 月。

展望本季，吳嘉昭指出，受肺炎疫情影響，人員返崗及貨物運輸受阻，產業延後開工，加上消費活動減少，需求遞延，原油需求也下降，造成原物料價格走跌，也有中國同業擴產加入市場，使供給增加，種種因素影響下，預估第 1 季營收將不如去年第 4 季。

對於第 2 季展望，吳嘉昭認為，第 2 季中國產業上下游產銷可望恢復正常，工作天數相對增加，加上電子材料受惠 5G 基礎建設持續推動，中、高階材料需求暢旺，下游產業復工後，遞延需求可望回補，預估第 2 季營收較第 1 季成長。

不過，吳嘉昭也說，疫情正向中國以外地區擴大，全球疫情控制及企業復工後的防疫能力，都將影響經濟能否快速回溫，尤其是中國、日本、南韓等國，約占全球 GDP 四分之一，且產業供應鏈整合程度高，3 個國家的疫情發展，對於全球經濟情勢影響甚大，將是重要觀察指標。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源表示，受疫情蔓延影響，2 月公司在中國與台灣石化廠開工率為 81.1%，塑膠則為 75.5%，而 3 月情況也沒有太大的改善；據台化統計台灣與中國 472 家塑膠客戶，其占公司銷售量占比達 7 成，但 2 月 25 日平均返工率及開工率，同樣約 45%，3 月 5 日客戶返工率已超過 65%、開工率約 6 成，雖不理想，但有進步。

洪福源指出，農曆春節期間疫情擴散到全球，需求下降，價格節節下滑，貿易商與下游廠商為財務周轉也在市場拋貨，市場更加嚴峻，與農曆春節前相較，主要產品苯、PX、PTA、SM 價格下跌幅度在 12-15% 左右，除影響採購意願外，庫存損失也是經營壓力。

洪福源表示，3 月為管制庫存增加，仍配合市場需求生產，預計開動率會稍微提高，在中國與台灣石化品開動率估 83.6%、塑膠 78.9%，仍無法全產，預期銷量將增加，但價差將抵銷部分營收，估整體 3 月營收將較 2 月成長；第 1 季受農曆春節與疫情影響，營收估將低於去年第 4 季，並遠低於去年同期。

展望第 2 季，洪福源認為，由於第 1 季營收基期低，第 2 季表現將較其成長，但能否恢復正常，目前還難以預測。他認為，這次疫情影響訂單出貨，有單無工、關鍵零組件配合不到位等，也將帶來新思維，生產模式、庫存備料，都會重新檢點，今後必需觀察、接受新的市場模式，調整產銷策略。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明指出，目前市場靜待 OPEC 減產會議結果，評估每日可望減產 100 萬桶，並持續至 6 月底，加上預期利比亞原油供給可能中斷至 5 月，委內瑞拉產量持續減少，基本面暫時獲支撐，但油品需求可能下半年才會恢復成長，因此高盛下修今年油價預估，由前次預期的 59 美元、下修至 52 美元。

台塑化 3 月煉油廠配合年度定檢，平均日煉量估約 38.5 萬桶，而第 1 季平均日煉量估約 43.7 萬桶，產能利用率 81%；輕油裂解廠 3 月受石化需求影響，產能利用率降至 90%，第 1 季平均約 96%。