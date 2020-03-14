歐洲27國及杜拜旅遊疫情升至最高級 來台須居家檢疫14天

歐洲疫情快速上升，病例數已超過 3 萬例，我國陸續出現多名境外移入確診，疫情指揮中心今 (14) 日宣布，自 17 日起，歐洲申根國家法德西荷、英國等 27 國及杜拜，旅遊疫情建議全都提升至最高的第三級警告，入境台灣須居家檢疫 14 天；另外，美國華盛頓州、紐約州、加州即日起提升至第二級警示。

世界衛生組織 (WHO) 宣布目前疫情趨勢已符合全球大流行，逾 110 國報告確診病例，超過 70 國出現本土傳播疫情，多國已加強邊境管制及限制人員移動等措施。

我國自 17 日起，除義大利外，其他歐洲申根國家法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共 27 國及杜拜，旅遊疫情建議提升至第三級警告，國人應避免至當地所有非必要旅遊。

指揮中心指出，3 月 17 日凌晨起，這些旅遊疫情建議升至第三級的歐洲國家，入境台灣必須遵守我方的防疫規定，居家檢疫 14 天，外國旅客無住所可至集中檢疫所付費居住。

此外，由於美國近期疫情快速上升，全國 46 州及華盛頓哥倫比亞特區均已發生病例，逾 20 州進入緊急狀態，美國疾病預防管制中心 (CDC) 研判，華盛頓州、紐約州及加州已有社區持續傳播，特定疫情嚴重區域實施隔離管制措施。

為防堵疫情擴大，指揮中心宣布，即日起將美國華盛頓、紐約及加州等 3 州旅遊疫情建議提升至第二級警示，前往當地應採取加強防護措施；其他州則列為旅遊疫情建議第一級注意。

考量全球跨國交通往來密切，指揮中心也加強防疫措施，即日起將全球未列旅遊疫情建議的國家均提升至第一級注意。民眾 14 天內如有至第一、二級國家旅遊史者，入境後應落實 14 天自主健康管理。