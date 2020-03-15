〈武漢肺炎疫情〉台灣再添6例確診 1北部高中生染疫該班停課

國際疫情愈趨嚴峻，疫情指揮中心今 (15) 日宣布，台灣再新增 6 例 COVID-19 (武漢肺炎) 確診病例，目前累計達 59 例，6 起個案皆為境外移入，其中案 59 為 1 名北部高中生，該班級已達停課標準，指揮官陳時中呼籲民眾，出國染疫風險高，盡量不要去國外。

陳時中指出，案 59 為北部 10 多歲男性高中生，1 月與家人同遊希臘，3 月 5 日返台，12 日出現喉嚨痛情形、13 日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，今天上午確診，已掌握相關接觸者 16 人，不過，這名學生回台期間的活動時間相對長，對社區傳播形成相當大的壓力，須待後續詳細疫調。

教育部國民及學前教育署署長表示，這名確診高中生所屬班級已達停課標準，將配合指揮中心對師生進行疫調，包括學生互動、上課紀錄等，這間學校也將進行全面消毒，口罩等防疫物資會加強予以支援，至於學生受教權益，近期已擬定線上補課及補助相關計畫，各地方政府也都有相關演練措施將上線實施。

另外，案 55 為北部 50 多歲男性，3 月 3 日至 12 日參加埃及團體旅遊，3 月 12 日返國後出現相關症狀，於今日確診；案 56 及 57 分別為北部 40 多歲男性及 70 歲女性，為 3 月 4 日一起至土耳其旅行的團員 (曾於杜拜轉機)，於 13 日返國，也都在今天確診，指揮中心已初步掌握這三例確定個案同團團員及同住家人等接觸者。

案 58 為北部 20 多歲女性，今年 1 月至西班牙就學，3 月 12 日曾出現體溫偏高，13 日返國時，經發燒篩檢站採檢送驗，今日確診，目前收治負壓隔離病房。

繼昨日歐洲 27 國及杜拜旅遊疫情建議升至第三級警告後，指揮中心今天再宣布，由於埃及近日武漢肺炎病例數快速增加，且恐有檢驗量能不足，嚴重低估疫情的情形，因此，我國即日起提升埃及旅遊疫情建議至第二級警示 (Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

關於口罩實名制 2.0 上線第四天，陳時中表示，線上預購情形已明顯趨緩，今天截至下午 1 點，約有 5 萬人成功預購口罩，累計人數達 120.6 萬，其中使用手機健保快易通 App 最多，陳時中強調，目前看來，首批提供的口罩數量應該足夠配發，不至於要抽籤決定，後續將會持續觀察數據並進行深入分析。