立院三讀通過紓困特別預算案 600億元一毛未刪

立法院會今 (13) 日上午三讀通過因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的紓困振興特別預算案，編列新台幣 600 億元，朝野黨團皆無異議，一毛未刪，也沒有凍結預算或保留提案。

行政院 2 月 27 日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，經費來源以移用前年度累計的歲計賸餘 300 億元，並舉債 300 億元支應，總計 600 億元預算，立法院財政、經濟、衛環等委員會在周一 (9 日) 初審通過，並展開聯席會議審查。

立法院長游錫堃昨 (12) 日召集朝野協商，國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團再提出 44 項提案，朝野達成共識，今天在未經表決的情況下順利三讀。

紓困振興特別預算案共涵蓋 11 個部會，以經濟部編列 204.9 億元最多，其中，有 100 億元是用於捐助中小企業信用保證基金的專款，幫助受衝擊的各行各業對於既有貸款展延、借貸營運資金、融資振興貸款等提供信用保證。

經濟部指出，剩餘的 100.76 億元中，製造業及服務業的資金協助共 34.46 億元，主要是新舊貸款的利息補貼，其餘 66.3 億元則用於振興措施。其中，振興抵用券匡列 20 億元，初步規劃搭配國旅住宿可獲得每房 800 元抵用券，可於餐廳、商圈、夜市、藝文四大通路使用，並且不分區域、全國通用。

其次分別為衛福部匡列 169.58 億元、交通部 167.67 億元，衛福部主要用於醫護津貼、防疫補償、疫苗研發、防疫物資採購等，交通部則將針對旅遊觀光及交通運輸等受衝擊產業，進行紓困與振興工作。