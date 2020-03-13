口罩實名制2.0上路第二天 預購量已達三分之一 手機最大宗

口罩實名制 2.0 上路第二天，eMask 網站與健保快易通 App 二大預購管道已順暢許多，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (13) 日指出，昨天已有 47 萬人完成口罩預購，截至今天下午 1 點，累計 72.2 萬人登記，光是手機就占了 60 萬，預購量已達三分之一，預期 18 日截止預購將會超額，屆時將以抽籤決定。

口罩實名制 2.0 昨天展開試營運，一早湧進大量人潮使用，導致出現許多無法連線、App 閃退等問題，健保署雖然請中華電信 (2412-TW) 加大網路流量，從 1GB 增加到 4GB，但是系統仍舊卡卡，流量不堪負荷，便緊急把後端網路流量從 1.5GB 也增加至 4GB，並努力檢查防火牆，將健康存摺的 CPU 處理效能再加大。

根據健保署統計，光是昨天，就有 47 萬人完成預購口罩程序，其中手機占 36.6 萬、網站為 10.4 萬，而晚間 7 點左右有多達 6.7 萬人預購，是所有時段中的最大量。再加上今天上午的數據，累計已達 72.2 萬人成功預購，透過 App 管道的人就占了 60 萬，主要因手機不需插卡，仍是民眾青睞的預購方式，目前系統運作已順暢許多。

此次口罩實名制 2.0 預計釋出 700 多萬片，約為 233 萬人份的口罩，目前來看，預購量已達三分之一，預期 18 日截止將會超額，屆時將採取抽籤決定預購資格，並不是先搶先贏，19 日民眾就會收到簡訊通知，需額外自付運費 7 元。

指揮中心呼籲民眾不要重複上網登記預購，即使重複登記 100 次，最終仍是一人三片，系統會自動汰除重複資料，反覆刷並不會多領到口罩。此外，陳時中也提醒，已經開始出現詐騙電話要求民眾匯款，或是因預購出現問題需要民眾提供個資，陳時中強調，口罩實名制 2.0 並不會透過電話聯絡，大家不要上當。