振興抵用券綁國旅每房800元 四大通路不分區皆可使用

針對外界關心的振興抵用券實質內容，政務委員龔明鑫今 (12) 日在行政院會後記者會上表示，須搭配國旅住宿，才能獲得 800 元抵用券，可分為餐廳、商圈、夜市、藝文四大通路各 200 元，消費不分區、全國通用，未來也將研擬是否要有不綁住宿方案。

經濟部在紓困振興特別預算案中，匡列 20 億元，規劃「振興抵用券」消費措施，實體跟電子票券並行，民眾可持抵用券，分別在餐廳、夜市等地方使用，藉此刺激消費，此外，文化部也編列 3 億元加入抵用券行列。

針對振興抵用券詳細實施內容，龔明鑫指出，要搭配國旅住宿發放，每房總額 800 元，可用在四大類別，第一類為夜市、市場、觀光工廠，另外三類則為商圈、餐廳、藝文消費，且這次不分區域、全國通用，但會有時間限定，未來將研擬是否要有不綁住宿方案。

至於體育賽事部分，龔明鑫表示，因為提出時間較晚，預計會另案處理，不會放在 23 億元預算當中；至於有立委建議補助外送應該要先行實施，龔明鑫則表示，經濟部已編列 1 億多元處理，是跟振興抵用券分開進行。

根據經濟部盤點，振興抵用券預計可用在全台餐飲 14 萬家、商圈業者 28 萬家、夜市攤商 1 萬家、藝文活動等場域 1700 家，扣掉重複計算的業者，全台約有 35 萬家業者適用。