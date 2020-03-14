本週金融市場陷入危機 有五大原因

由於擔心武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大流行將推動全球經濟進入經濟衰退，美國史上最長牛市於本週驟然告終，週四 (12 日) 更創下 1987 年 10 月美股崩盤以來最大單日跌幅。

不過在激烈震盪交易中，美股週五 (13 日) 大幅反彈，在川普總統宣布全國進入緊急狀態後暴漲，但指數本週仍大幅下跌。

同時，跌入熊市的速度驚人；熊市通常被定義為從近期高點下跌 20%。道瓊工業平均指數在週三 (11 日) 跌入熊市，而標準普爾 500 指數出現在週四。道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data) 的歷史資料顯示，這兩個指數都在 2 月創下歷史新高，使跌勢創下從紀錄高位跌入熊市最快速度。

為什麼股票下跌如此之快？以下這是造成混亂的 5 個因素：

1. 不確定性

市場不喜歡不確定性是陳腔濫調，但是武漢肺炎疫情爆發後的各種情況充滿不確定性。Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 在報告中表示，這種不確定性意味著「恐懼」現在成為市場的主要驅動力。

儘管美國衛生官員已開始擴大檢測力度，但因檢測數量少於其他國家而面臨嚴厲批評。結果，投資人不知道有多少人被感染，這意味著他們無法對危機將持續多久做出判斷。

他說：「與固定的週期性下滑的早期階段相比，情況非常不同。在週期性衰退中，投資者知道該追蹤哪些指標，以便尋找衰退結束的早期跡象。」

「只要等待連續幾天新確診案例數量的下降就可以，這些話說來容易，但問題是：它們何時會發生？沒有人能回答。」

2. 油價衝擊

如果認為股市跌幅很可怕，不妨看看油價走勢圖。原油價格週一 (9 日) 下跌 25%，為 1991 年海灣戰爭以來最大單日跌幅，因為沙烏地阿拉伯和俄羅斯為爭奪全球市佔率展開價格戰。

儘管油價暴跌為消費者帶來便宜的汽油和能源成本，但油價下跌的速度和規模卻在全球市場引發衝擊。對於股市而言，這並不是什麼大問題，因為能源公司僅佔標普 500 指數不到 3% 的權重，但對於信貸市場來說卻是個大問題，在該市場中，投資人早已擔憂僅次於垃圾等級的企業債務大幅上升。

瑞穗證券美國首席經濟學家 Steven Ricchiuto 表示：「這為市場混亂帶來全新的變化，因為人們期待已久的高收益信貸緊縮，而新興市場發債者更為這場危機火上加油。」

紐約油價走勢

3. 融資追繳令

在市場大跌趨勢下即使是傳統避風港也可能並不安全。

週四不僅股市創下大跌紀錄，甚至黃金和美債價格也下跌，推高殖利率，進而促使採取槓桿操作的投資人為應對虧損和追繳保證金而被迫賣出。這種情形尤其出現在黃金，本週下跌近 9%。

RBC Capital Markets 資本市場大宗商品策略師 Christopher Louney 在報告中表示，「手握現金比帳面數字更切實，事實上，在市場跌勢主導一切之際，現金是最重要的，投資人尋求流動性以彌補其他市場的追加保證金和虧損。黃金就成了主要目標。」

紐約黃金價格走勢

4. 政策失能

在股市週五反彈的同時，本週的大跌多數歸咎於白宮應對潛在危機的財政措施缺乏細節。川普總統週三晚間在全國電視演說中限制歐洲入境美國旅遊，股指次日大跌；但週五宣布美國進入緊急狀態，並公布數項行政紓困方案後，股市熱烈回應。

Capital Economics 經濟學家 Andrew Hunter 說，限制旅遊措施「本身並不會對近期前景產生太大影響。但它表明，不久之後將採取更加積極的措施來遏制冠狀病毒的傳播，這也證明了疫情對經濟成長的打擊要比之前想像的要嚴重得多。」

全球各國央行的行動收到好壞參半的評價。聯準會 (Fed) 上週緊急調降利率半個百分點，英格蘭銀行和加拿大銀行本周也緊隨其後，而歐洲央行雖未減息，但擴大了量化寬鬆計劃，並提供一系列增加貸款的措施。

經濟學家和分析師認為，貨幣政策抵制疫情爆發造成的供應衝擊的能力有限，但對於緩解隨之而來的需求打擊，防止金融緊縮和市場流動性蒸發是必要的。

5. 公眾恐懼

同時，隨著人們減少社會互動，學校封閉，對限制群聚規模以及其他發展像是 NBA 和 NHL 賽季停賽，疫情流行正在改變美國乃至全球的日常生活。演員湯姆漢克斯宣布武漢肺炎病毒檢測呈現陽性。

Commonwealth Financial Network 投資長 Brad McMillan 在報告中表示：「公眾意識正在全面上揚，而且至少可能接近最大恐懼臨界點。」「在湯姆漢克斯和 NBA 之後，我認為 CDC 已經有效地教育了公眾。」

他說，這可能是個好兆頭，「至少在美國，我們可能已經接近谷底了。」