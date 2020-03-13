美股入熊市尚未觸底 別心急搶反彈

全球投資市場正處於危機之中，具指標意義的美債﹑美股接連觸發融斷機制，引發市場高度專注。法人分析，根據過去經驗分析，美股進入熊市之後，平均 47 天才會觸底，顯示目前美股跌勢還沒有真正停歇，投資人必須冷靜以待，勿心急搶反彈。

在新冠肺炎疫情擴散及油價大戰的雙重利刃夾擊下，市場出現金融海嘯後，最嚴重的恐慌性賣壓，美股近日兩次觸發熔斷機制，三大指數較 2 月 19 日歷史高點回檔超 20%，美股宣告正式踏入熊市區域。不僅股市，債市也如此，10 年期美債價格本周亦殺到跌停板，同樣也觸發熔斷機制。

在美債、美股輪番融斷，再再顯示現階段全球市場正處於高度不確定性，有可能會持續大幅震盪。

統一期貨經理廖恩平指出，S&P500 指數於 1987 年至 2019 年，共出現 7 次從高點拉回 20% 的情況 (如下圖)，一旦進入熊市，平均需要 47 天才會觸底，脫離熊市則需要 82 天。此外，美股踏入熊市後，間隔的年數越短，觸底的天數也會縮短。例如 1990 年、2002 年及 2011 年，觸底天數均明顯小於平均數。

資料來源: 統一期貨整理

以近兩次美股熊市相隔時間來看，美股前一次熊市是在 2018 年 10 月，當時回檔 20.21%，與此次熊市時間，相隔不到 2 年，因此，廖恩平研判，此次美股觸底天數有可能會低於平均值，預估 30 天有機會觸底。

目前 S&P500 指數進入熊市時點為 3 月 9 日，截至昨 (3/12) 日為第 4 天，從此時點推算，廖恩平分析，觸底時間可能會到 4 月初，甚至至 4 月中旬。

根據前幾次熊市經驗，美股平均拉回幅度約莫 3 成左右，廖恩平指出，目前美股已經拉回超過 2 成，未來恐將還有一段下殺空間，最快要到市場回歸冷靜，不再恐慌性下殺，美股真正落底之後，或許才會有較高的反彈機會，因此，現階段應該審慎以待。

此外，部分法人也認為，雖然過去幾次危機經驗，投資市場一開始是處於高度震盪，並於觸底前幾個月達高峰，例如 2002 年 SARS、2008 年全球金融海嘯。然而，此次新冠肺炎疫情危機的發展軌跡是否會依循過去類似模式，仍有待後續觀察。