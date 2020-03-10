〈能源盤後〉價格戰開打 原油挫近25% 創1991年來最大單日跌幅

週一 (9 日) 交易，原油期貨價格崩跌至 4 年低點，邁向 1991 年來最大單日跌幅，係因 OPEC 與俄國似乎將展開全面的價格戰，這讓已因武漢肺炎 (COVID-19) 全球蔓延而需求受創的市場更加震撼。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 10.15 美元或近 24.6%，收每桶 31.13 美元，盤中一度跌破 29 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下挫 10.91 美元或近 24.1%，收每桶 34.36 美元。

WTI 原油和 Brent 原油今日均創 1991 年 1 月波灣戰爭期間以降最大單日跌幅。

俄國上週五拒絕了 OPEC 提出的擴大減產 150 萬桶 / 日協議，意味著現行減產協議在 3 月底到期後，OPEC 與其盟國均可自由生產原油。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，「有鑑於雙方協議破裂，加上今年到第二季的供應過剩程度，我們這週末已大幅下修原油價格預期，目前預期整個第二季 ICE Brent 原油均價在每桶 33 美元，市場將測試 2016 年初的低點，與此同時，需求端因 COVID-19 疫情擴散而充滿不確定性，這只會加深下行風險。」

石油價格崩跌加上 COVID-19 帶來的不確定性，刺激全球股市劇烈拋售，道指重挫 2000 點以上或 7.79%，S&P 500 指數也下跌 7.6%，甚至 S&P 500 指數最初下跌 7% 時觸發熔斷機制，暫停交易，如果該指數擴大單日跌幅至 13% 時將會再次中斷交易。

沙烏地阿拉伯週末削減原油出口價格，被視為削弱俄國競爭力之舉，因這兩大石油生產國正在爭奪市場份額。

德國商業銀行大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，「沙烏地阿拉伯以此舉揭開了爭奪市場份額的新價格戰，俄國無疑是主要目標。」

Fritsch 表示，石油很可能展開一場延長的觸底階段，且很有可能在上下 2 方向劇烈波動，但非 OPEC 的原油供應量可能在下半年會下降，因為成本較高的生產商，尤其是頁岩油鑽探生產商可能難再負擔，而同時後半年疫情擴散可能趨緩，原油需求可望提升。

與此同時，IEA 週一下修今年全球石油需求預期，自先前估計的增加 82.5 萬桶 / 日，改為預計今年全球石油需求下降 9 萬桶 / 日。

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