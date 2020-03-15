川普的病毒檢測結果為陰性 美國將英國、愛爾蘭加入旅行限制

據白宮醫師表示，美國總統川普接受新型冠狀病毒 (COVID-19) 檢測後，結果為陰性。

川普不久前與巴西總統 Jair Bolsonaro 在佛州海湖莊園共進晚餐，巴西總統的新聞官也在座。之後，這名新聞官檢測出病毒陽性，Bolsonaro 於週五 (13 日) 表示，他的檢測結果為陰性。

川普在週六早前表示，他已經針對 COVID-19 進行了檢測，正在等待結果。

根據白官醫師的說明，週五晚間在與川普進行深入討論之後，川普選擇接受檢測，目前已經收到檢測報告，結果為陰性。

白宮醫師補充說，他一直與疾病管制與預防中心及白宮抗擊疫情小組保持日常聯繫，並鼓勵實施最好的日常實踐，以減少暴露和減少傳播。

副總統彭斯 (Mike Pence) 週六表示，他還未接受檢測，但會考慮進行。

與此同時，川普表示，臨時旅行的限制將擴大到英國和愛爾蘭，彭斯指出，這些限制將於下週一 (16 日) 午夜生效。他說，「我們所有的健康專家都一致認為此舉是明智的」。

川普原本在週四與愛爾蘭總理 Leo Varadkar 舉行的會議上說，英國做得很好，並沒有太多感染。

迄今為止，英國確診的 Covid-19 病例現已超過 1100 例，有 21 人死亡。在愛爾蘭，據報有 129 例和 2 例死亡。來自北愛爾蘭的數據匯總到英國總數中。