美國股市這一波自 2 月 19 日開始起跌，截至昨日為止，美國股市跌幅達 20%，全球股市也下跌 19%，相形之下，投資等級債的表現抗跌，僅微幅下挫 0.39%。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，觀察國內銷售的境外基金中，高評級債券基金在這段時間的表現多為正報酬，因此建議投資人可轉進高評級債券基金，避開風險較大的股票型基金，讓投資能安然度過這段危機時刻。

肺炎疫情失控，美國聯準會 (FED) 緊急降息因應卻引發投資人對經濟恐陷入衰退的擔憂，接著又因原油減產破局，沙烏地阿拉伯決定增產並下調油價，造成國際原油價格重挫。接二連三的利空襲擊，讓全球股市嚴重受創。面對當前市場動盪，「鉅亨買基金」預期股市大幅波動仍將持續，建議投資人降低風險性資產的投資比重，轉進高評級債券基金因應，可善用「鉅亨買基金」的轉換及轉申購機制，把握 3 月底前免轉申購手續費及轉換作業費的優惠，且無金額限制，儘快做好投資組合的調整。

若投資人想進行同系列基金的轉換，則可透過「鉅亨買基金」平台的轉換功能，下單隔日即可完成交易；若是進行不同系列基金之間的轉換，則可利用轉申購功能，一次性作業，比自行賣出再買入更有效率。張榮仁認為，疫情會持續多久無法預期，對經濟造成的影響也難以估計，加上原油價格戰短時間很難落幕，受到這些因素的干擾，投資市場的波動仍會加劇，因此投資人更需要採取更有效率的方式來調整投資部位，以因應瞬息萬變的市場狀況。

FED 於 3 月 3 日無預警降息兩碼，引爆美股狂跌，市場也預期本月 18 日 FED 的例行會議，宣布再降息的可能性仍高，根據「鉅亨買基金」投資研究部的研判，若 FED 本月再宣布降息，更加深美國經濟可能陷入衰退的擔憂，對美股後市相當不利。另一個需要留意的是美國民主黨的提名與勝選機率，由於肺炎疫情造成美股大跌，將傷害川普選情，提高民主黨後選人桑德斯勝選機率，桑德斯勝選機率升高又再次打壓股市，恐使美股陷入惡性循環。建議投資人密切關注民主黨初選結果，誰獲得提名將左右美股走勢。

另外，因沙烏地阿拉伯與俄羅斯的減產談判破局，導致沙烏地阿拉伯決定增產與降價以做為反擊，使原本已處於供過於求的原油市場，更面臨下修的壓力，張榮仁表示，若兩國不停手，在供需失衡下，原油價格恐怕還會再持續走跌，對於持有較高能源類股的高收益債券基金更為不利，建議投資人應檢視手上的高收益債券基金，確認該基金配置於能源類股的比重，若比重超過 10%，則建議可將部分高收益債券基金轉換成高評級債券基金，以降低資產過度集中的風險。

市場震盪，這幾檔基金最抗跌