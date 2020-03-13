降準之後 為保6中國估將再推「經濟刺激」措施

中國受武漢肺炎 (COVID-19) 所影響，2 月開市中國人行 (PBoC) 便加大了貨幣供給的幅度，以穩住股市，而週五 (13 日) 人行也再次宣布降準釋放長期資金人民幣 5500 億元，強化中國今年 GDP 保 6% 的決心。

人行週五 (13 日) 宣布，決定於 2020 年 3 月 16 日實施定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準 0.5 至 1 個百分點，在此之外，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準 1 個百分點，支持發放普惠金融領域貸款，以上定向降準共釋放長期資金人民幣 5500 億元。

而除了降準以外，市場亦高度關注人行後續是否可能降息，渣打銀行 (Standard Chartered) 大中華區首席經濟學家丁爽即表示，人行 4 月還可能降低中期貸款利率。

此外，野村 (Nomura) 首席中國經濟學家盧婷則預估，中國人行將在未來幾個月內可能將基準利率和中期貸款利率皆分別下調 25 個基點。

回歸基本面現況，2 月中國製造經理人指數急遽下滑至 3 字頭，經濟學家則預估，1、2 月總和工業產值成長將年減 3%，零售銷售成長則將減少 3.2%，固定投資成長則將減少 2.5%。

即使中國國內目前疫情已稍緩，但基本面以受影響，再加上歐美的疫情延燒恐影響中國經濟成長前景，如下圖所示，經濟學家也預估第一季成長為 4% 已接近歷史新低，而 2020 年全年經濟成長可能為 5.5%，保 6 將需更多刺激措施，也趨使近日中國除貨幣政策外亦推出了 1300 億美元規模的振興措施。

中國 2020 年第一季經濟成長率已達歷史新低 (圖: Bloomberg)

然而在 08 年金融危機後，當時人行推出 5700 億美元貨幣與財政政策，往後 10 年給予北京政府許多債務壓力，而中國這次為了保 6 建立所謂的小康社會目包，可能會再增加政府壓力，且原先 2020 年預算赤字佔經濟成長 3% 的目標，這波刺激政策將可能超標。

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