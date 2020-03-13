武漢肺炎疫情更新：全美46州皆出現確診 中國新增確診降至個位數 

週五 (13 日) 中國國家衛生健康委員會公布，3 月 12 日中國新增確診病例 8 例，新增死亡病例 7 例。
截至 3 月 12 日止，中國累計報告確診病例 80813 例，累計死亡病例 3176 例，累計追踪密切接觸者 67 萬 8088 人，尚在醫學觀察的密切接觸者 12161 人。
全球新增疫情
- 日本新增 49 例，境內累計確診 683 例（含包機回國 14 例）。
- 韓國新增 110 例，累計確診 7979 例。
- 香港新增 1 例，累計確診 130 例。
- 新加坡新增 9 例，累計確診 186 例。
- 美國新增 277 例，累計確診 1264 例。美媒最新報導指出，目前累計確診數增至 1459 例，全美 46 個州都出現確診病例。
- 德國新增 802 例，累計確診 2369 例。
- 義大利新增 2651 例，累計確診 15113 例。
- 法國新增 595 例，累計確診 2876 例。
- 英國新增 134 例，累計確診 590 例。
- 西班牙新增 852 例，累計確診 3004 例。
- 丹麥新增 160 例，累計確診 674 例。
- 保加利亞新增 7 例，累計確診 23 例。
- 俄羅斯新增 6 例，累計確診 34 例。
- 瑞典新增 135 例，累計確診 635 例。
- 挪威新增 214 例，累計確診 703 例。
- 丹麥新增 160 例，累計確診 674 例。
- 波蘭新增 20 例，累計確診 51 例。
- 瑞士新增 170 例，累計確診 815 例。
- 巴西新增 25 例，累計確診 77 例。
- 埃及新增 13 例，累計確診 80 例。
- 伊拉克新增 6 例，累計確診 83 例。
- 科威特新增 3 例，累計確診 72 例。
- 以色列新增 24 例，累計確診 100 例。
- 伊朗新增 1075 例，累計確診 10075 例。
疫情相關消息
1、WHO 每日疫情報告：3 月 12 日，除中國外，全球共有 117 國出現肺炎病例，新增病例數較前一日增加 6703 例，累計達 44067 例；死亡病例比前一日增加 310 例，達到 1440 例。
2、巴西總統秘書訪美後確認感染武漢肺炎，該官員曾與川普合影，但白宮表示川普無需接受檢測。
3、德國總理在與該國各州州長舉行的特別會議上表示，應取消一切不必要的活動。
4、法國總統表示如果有必要，可能考慮關閉邊境，但要在與歐盟協調後才能決定。此外，他也宣布受疫情影響，法國所有學校自下周一開始停課。
5、比利時政府指出將關閉學校，暫停所有娛樂活動（包括體育及文化活動），暫時關閉餐館，只有藥店和食品店保持開放。
6、捷克宣布全國從 12 日下午 14 點開始進入緊急狀態，為期 30 天。同時，禁止包含伊朗、義大利、韓國、德國、西班牙等 15 個國家的公民入境捷克，並禁止捷克公民前往上述地區。
7、瑞士表示可能進入全國緊急狀態，目前瑞士疫情已經非常嚴重，會儘快採取措施和做出正確的決斷。
8、針對川普的限歐令，歐盟回應指稱美國的做法是單邊主義行為。歐盟認為肺炎是全球危機，不局限於任何一個地區，全球目前需要的是合作而不是單邊主義行為。歐盟不認同美國在未與其協商情況下，冒然宣布限歐令。
9、淡水河谷表示因對於武漢肺炎疫情的擔憂，可能會採取應急措施，或暫停公司運營。
10、紐約市長宣布紐約市進入緊急狀態，麥迪遜廣場花園等大型場館可能會關閉數個月。目前紐約市共有 95 例肺炎病例，其中高達 42 例是在過去 24 小時內確診。
11、美國伊利諾斯州預計將在未來 30 天內禁止舉行超過 1000 人參加的大型活動。
12、由於擔心肺炎疫情和美國的限歐令，特斯拉正撤出在德國柏林超級工廠工作的所有美國員工。德媒指稱，將員工撤離可能會影響超級工廠的建設時間表。
13、俄羅斯決定自 3 月 13 日起禁止持工作、私人訪問、學習和旅遊簽證的義大利公民入境或過境。同時，從義大利返俄的外國公民，除歐亞經濟聯盟國家外，也將被禁止入境或從俄羅斯過境。
14、F1 官方宣布取消澳大利亞大獎賽及一切相關活動，因受到肺炎疫情影響，且麥拉倫車隊一名工作人員已確診感染武漢肺炎。
15、NBA 官方宣布停賽 1 個月，並不排除取消本賽季所有賽事。
16、阿根廷進入為期一年的衛生緊急狀態，將暫停來自包含中國、韓國、日本、伊朗、美國以及歐洲全境的國際航班，為期 30 天。