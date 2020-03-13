武漢肺炎疫情更新：全美46州皆出現確診 中國新增確診降至個位數 

週五 (13 日) 中國國家衛生健康委員會公布，3 月 12 日中國新增確診病例 8 例，新增死亡病例 7 例。

資料來源: 中國國家衛生健康委員會

截至 3 月 12 日止，中國累計報告確診病例 80813 例，累計死亡病例 3176 例，累計追踪密切接觸者 67 萬 8088 人，尚在醫學觀察的密切接觸者 12161 人。

全球新增疫情

日本新增 49 例，境內累計確診 683 例（含包機回國 14 例）。

韓國新增 110 例，累計確診 7979 例。

香港新增 1 例，累計確診 130 例。

新加坡新增 9 例，累計確診 186 例。

美國新增 277 例，累計確診 1264 例。美媒最新報導指出，目前累計確診數增至 1459 例，全美 46 個州都出現確診病例。

德國新增 802 例，累計確診 2369 例。

義大利新增 2651 例，累計確診 15113 例。

法國新增 595 例，累計確診 2876 例。

英國新增 134 例，累計確診 590 例。

西班牙新增 852 例，累計確診 3004 例。

丹麥新增 160 例，累計確診 674 例。

保加利亞新增 7 例，累計確診 23 例。

俄羅斯新增 6 例，累計確診 34 例。

瑞典新增 135 例，累計確診 635 例。

挪威新增 214 例，累計確診 703 例。

丹麥新增 160 例，累計確診 674 例。

波蘭新增 20 例，累計確診 51 例。

瑞士新增 170 例，累計確診 815 例。

巴西新增 25 例，累計確診 77 例。

埃及新增 13 例，累計確診 80 例。

伊拉克新增 6 例，累計確診 83 例。

科威特新增 3 例，累計確診 72 例。

以色列新增 24 例，累計確診 100 例。

伊朗新增 1075 例，累計確診 10075 例。

疫情相關消息

1、WHO 每日疫情報告：3 月 12 日，除中國外，全球共有 117 國出現肺炎病例，新增病例數較前一日增加 6703 例，累計達 44067 例；死亡病例比前一日增加 310 例，達到 1440 例。

2、巴西總統秘書訪美後確認感染武漢肺炎，該官員曾與川普合影，但白宮表示川普無需接受檢測。

3、德國總理在與該國各州州長舉行的特別會議上表示，應取消一切不必要的活動。

4、法國總統表示如果有必要，可能考慮關閉邊境，但要在與歐盟協調後才能決定。此外，他也宣布受疫情影響，法國所有學校自下周一開始停課。

5、比利時政府指出將關閉學校，暫停所有娛樂活動（包括體育及文化活動），暫時關閉餐館，只有藥店和食品店保持開放。

6、捷克宣布全國從 12 日下午 14 點開始進入緊急狀態，為期 30 天。同時，禁止包含伊朗、義大利、韓國、德國、西班牙等 15 個國家的公民入境捷克，並禁止捷克公民前往上述地區。

7、瑞士表示可能進入全國緊急狀態，目前瑞士疫情已經非常嚴重，會儘快採取措施和做出正確的決斷。

8、針對川普的限歐令，歐盟回應指稱美國的做法是單邊主義行為。歐盟認為肺炎是全球危機，不局限於任何一個地區，全球目前需要的是合作而不是單邊主義行為。歐盟不認同美國在未與其協商情況下，冒然宣布限歐令。

9、淡水河谷表示因對於武漢肺炎疫情的擔憂，可能會採取應急措施，或暫停公司運營。

10、紐約市長宣布紐約市進入緊急狀態，麥迪遜廣場花園等大型場館可能會關閉數個月。目前紐約市共有 95 例肺炎病例，其中高達 42 例是在過去 24 小時內確診。

11、美國伊利諾斯州預計將在未來 30 天內禁止舉行超過 1000 人參加的大型活動。

12、由於擔心肺炎疫情和美國的限歐令，特斯拉正撤出在德國柏林超級工廠工作的所有美國員工。德媒指稱，將員工撤離可能會影響超級工廠的建設時間表。

13、俄羅斯決定自 3 月 13 日起禁止持工作、私人訪問、學習和旅遊簽證的義大利公民入境或過境。同時，從義大利返俄的外國公民，除歐亞經濟聯盟國家外，也將被禁止入境或從俄羅斯過境。

14、F1 官方宣布取消澳大利亞大獎賽及一切相關活動，因受到肺炎疫情影響，且麥拉倫車隊一名工作人員已確診感染武漢肺炎。

15、NBA 官方宣布停賽 1 個月，並不排除取消本賽季所有賽事。

16、阿根廷進入為期一年的衛生緊急狀態，將暫停來自包含中國、韓國、日本、伊朗、美國以及歐洲全境的國際航班，為期 30 天。