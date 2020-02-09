〈鉅亨看世界〉德國豆腐大缺貨

提到德國人的飲食，在我們的刻板印象中往往會直接聯想到啤酒與德國豬腳。其實德國的素食人口眾多，近來的法蘭克福還經常發生在超市買不到豆腐的現象。探索其背後原因，主要是由於德國民眾愈來愈重視健康飲食還有地球暖化等問題。

英國的非政府組織「Veganuary International」自 2014 年開始為了推廣素食，選擇在每年 1 月時，每天會向登記的民眾們發送素食食譜等相關資訊。而這項活動也在 2020 年首度擴展至德國。

這項活動在 2014 年時只有 3 千人參加，到了 2020 年則出現年增 6 成的爆炸性成長，一口氣來到了 40 萬人。主辦單位表示，沒有登記而參加挑戰的民眾更估計有 10 倍以上人數。

根據 Skopos 公司調查，2008 年德國的素食人口約有 8 萬人，而第一波的素食浪潮發生在 2011 年，當時有眾多相關刊物出現，素食的專門超市也逐漸開始林立。德國民眾也意識到了健康飲食與愛護動物等議題。

動物權利日漸受到重視 (圖片：AFP)

而第二波浪潮則是由於德國民眾逐漸留意地球暖化問題而興起。英國牛津大學在 2016 年的研究結果指出，素食餐飲如果普及，與食材相關的溫室氣體排放最多將減少 7 成。聯合國糧食及農業組織則指出，在人為的溫室氣體排放當中有 14.5% 來自畜產。人類在肉類方面的消費擴大，也傷害了森林及水資源。

根據德國市調公司 Statista 的數據，2019 年德國的素食人口已達總人口的 4% 約 280 萬人，且目前還持續增加當中。

在本文一開始提到的豆腐缺貨問題，也是因為對於素食主義者而言，由大豆製成的豆腐是他們珍貴的蛋白質攝取來源。也由於許多人在新的一年開始打算改變自己的飲食習慣，使得德國當地發生豆腐供不應求的情形。