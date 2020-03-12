〈美股入熊市〉美股墜入熊市速度創史上第二快 歷史顯示要206天才能走出來

美股道瓊工業指數週三 (11 日) 收盤進入熊市，11 年史上最長多頭行情劃下句點，標普 500、那斯達克也都在盤中觸及自近期高點回落 20% 的空頭市場門檻，這波才剛展開的熊市會持續多久？如果歷史可供借鏡，平均而言是 206 天。

世界衛生組織 (WHO) 宣布武漢肺炎疫情為「全球大流行」，美國總統川普救市計畫不明朗，道瓊指數重挫 1464 點或 5.9% 至 23553.22 點，自 2 月 12 日的高點下跌 20.3%，代表從上月底進入修正領域 (回落 10%) 後跌幅再加深。

標普 500、那斯達克綜合指數距離熊市近在呎尺。標普收盤下挫 4.9% 至 2741.38 點，瀕臨遁入熊市的 2708.92 點；那指挫跌 4.7% 至 7952.05 點，接近進入熊市的 7853.74 點，兩個指數都自 2 月高點下跌 19%。

平均來說，道瓊指數的熊市會持續 206 天，標普 500 為 146 天。觀察自近期高點一直到墜入熊市並觸底，道瓊指數平均會下跌 35.46%，標普 500 為 35.61%。

美股歷次熊市持續多久? 道瓊指數平均為 206 個交易日，標普 500 指數為 146 個交易日。(來源: MarketWatch)

道瓊指數自 2 月觸及歷史高點直到週三遁入熊市，歷時僅僅 19 天，是歷年進入熊市時間第二短的。最快進入熊市的紀錄是 1931 年美國經濟大蕭條，道瓊在短短 15 天內就從高點回跌 20%。

美股從近期高點到回跌 20% 所花的天數。(來源: MarketWatch)

全球金融海嘯爆發後，美股於 2009 年 3 月觸底，自此展開 11 年的多頭走勢。道瓊指數在 2 月 12 日登上歷史高點，但隨著源自中國武漢的新型冠狀病毒疫情持續在全球擴大，投資人信心潰散，道瓊指數也在短短 19 天拉回。

巧合的是，道瓊指數週一 (9 日) 才剛歡度多頭走勢屆滿第 11 年，而當天正好是肺炎疫情惡化、美股迎來「黑色星期一」的一天，道瓊指數下跌 2013.76 點，創 2008 年金融危機以來最大跌幅。