疫情擴大+油價重挫 亞洲那些國家降息壓力大？

據《彭博》報導，由於武漢疫情 (COVID-19) 的擴大，導致全球經濟低迷，再加上近日來油價的重挫，造成市場風險上升，因此，分析師預估，亞太各國央行將可能跟隨聯準會的腳步，在下次利率會議召開之前，緊急宣佈調降基準利率。

為了減輕疫情對於經濟所造成的衝擊，美國聯準會於上週緊急宣佈降息 2 碼，儘管隨後英國央行亦於週三 (11 日) 宣佈緊急調降利率 50 個基點，但亞洲各國的央行仍尚未採取動作。

瑞穗銀行的經濟與戰略主管 Vishnu Varathan 表示，由於面臨到油價的下滑、以及需求萎縮的壓力，促使亞洲各國央行將可能跟隨聯準會的腳步，採取緊急降息政策。

亞太各國央行下次利率會議召開日期 (圖：Bloomberg)

泰國央行於日前暗示，將不會在下次利率會議召開之前降息，並且將持續觀望油價及國際市場的動態。為了對抗疫情的衝擊，泰國央行已於 2 月 5 日的利率會議中，調降利率至歷史低點。央行亦表示，將考慮採取擴大流動性、以及債務重組等措施。

分析師表示，由於疫情對於亞洲經濟造成了劇烈的衝擊，預估印度、南韓、及馬來西亞央行將有較高的可能性，於下次利率會議之前採取緊急降息政策。

印度

印度央行下次的利率會議將在 4 月 3 日舉行。

儘管印度所公佈的疫情確診病例不多，且該國經濟受到海外市場影響的程度亦較小，但小摩市場策略師 Kerry Craig 表示，若美國聯準會於下次的利率會議中，進一步擴大利率調降的幅度，則將會促使其他國家的央行，如：印度等，跟隨美國採取積極的貨幣寬鬆政策。

但是，Varathan 則表示，相較於利率調降，印度央行較傾向採取擴大流動性政策。由於利率調降將可能導致貨幣匯價不穩定，且印度的通膨增長率亦高於央行的 2% 至 6% 目標區間，因此，印度採取降息政策的效用將不大。

印度央行前次宣佈緊急降息是在 2015 年，當時國際油價的低迷造成了該國通膨增長不振。

南韓

加拿大豐業銀行的亞太經濟學家 Tuuli McCully 表示，由於南韓下次的利率會議將在 4 月 9 日舉行，且該國央行於 2 月份的決議中，宣佈維持基準利率不變，因此，McCully 預估，南韓央行採取緊急降息政策的可能性相當高。

馬來西亞

馬來西亞央行於今年已調降利率兩次，而下次的利率會議將在 5 月 5 日舉行。

Moody’s Analytics 的亞太經濟學家 Steve Cochrane 表示，由於馬來西亞為石油出口國，受到近日來油價重挫的影響，將可能促使該國央行採取緊急降息政策，以減輕油價下滑所造成的衝擊。

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