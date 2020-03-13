美、日元首電話會談 強調會在今年日本奧運持續合作

在美方的提議下，美國總統川普與日本首相安倍晉三於週五 (13 日) 上午進行了電話會談。安倍晉三在電話中表示，日本會朝著舉行東京奧運的方向努力。而川普也認為日本的努力公開透明，他給予讚賞。雙方也取得一致共識，會在東京奧運的舉辦方面持續合作。

在日本時間 13 日上午 9 點左右，日本首相安倍晉三於官邸內和美國總統川普進行了 50 分鐘左右的電話會談。

美、日元首電話會談 在今年舉辦奧運取得共識 (圖片：AFP)

雙方在今早的會談當中，就當前武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球擴大，於現狀分析與今後的因應對策進行了意見交換。

此外，兩人也就東京奧運的因應問題交換意見。安倍晉三向川普說道，正朝著舉行賽事的方向努力當中。對此，川普在回應中說道「對日本公開透明的努力給予評價」。美、日兩國元首在今年東奧的舉辦取得共識，在未來也將持續合作。

有關今年 7 月在日本舉辦的東京奧運，美國總統川普曾在昨 (12) 日表示意見。他說道「無法想像沒有觀眾的比賽。這只是我個人的想法，或許延後一年再來舉辦會比較好」，在言語之中透露出賽事延期或許也是莫可奈何的辦法。不過他在 13 日當天的電話會談當中，並沒有提到延期一事。

而川普週四 (12) 日的這番言論，東奧執委會也於 13 日回應，會和先前一樣的來留意事態演變，按照原定時程準備在 7 月時安全、安心的舉辦賽事。東京都知事的小池百合子也在 13 日表示，站在東京都的立場，停辦奧運完全不在選項當中。