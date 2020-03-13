美禁歐洲遊客入境 IATA敦促政府採「緊急措施」救航空業

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情向美國延燒，美國總統川普在先前宣佈未來 30 天內，禁止歐洲旅客入境，對此，國際航空運輸協會 (IATA) 在週四 (12 日) 提出警告，美國所實施旅行禁令將進一步傷害已受到疫情打擊的航空業，恐將面臨倒閉，並請求政府給予緊急財務支持。

IATA 負責人 Alexandre de Juniac 在一份聲明中警告，美國限制旅行恐「將給航空公司帶來巨大的現金流壓力」，並認為「航空公司將需要政府採取緊急措施來度過這場危機」。

Juniac 指出，航空公司已經在應對疫情大流行的嚴重影響，如今的旅行禁令帶來更多的衝擊。數據顯示武漢肺炎疫情迄今確診 133,535 例，造成 4,964 人死亡。

IATA 在先前估計這場疫情可能使航空業虧損約 1,130 億美元，但該組織強調，這一估計數還不包括美國及其他政府更嚴厲的防疫措施。該組織表示，美國採取的旅行禁令「將增加此財務壓力」，並指出，去年美國與歐洲地區之間的航空旅行總值為 206 億美元。

該機構表示，受衝擊最大的市場是美德航線市場，價值 40 億美元，其次是美法 35 億美元和美義 29 億美元。

Juniac 表示，英國廉航弗萊比航空 (Flybe) 已經因疫情宣告破產，接下來恐會有更多航空公司走上相同道路。歐洲第三大廉航挪威航空 (Norwegian Air) 於週四表示，由於美國旅行禁令和肺炎疫情的爆發，該公司將裁員一半以上。達美航空則決定在本週五後取消 8 條由美國至歐洲的航線。

Juniac 指出：「政府應考慮所有可能的措施，在這樣的極端情況下為航空業提供幫助。擴大信貸額度、降低基礎設施成本、減輕稅收負擔，都是政府需要考慮的措施。」

此外，Juniac 也表示，航空運輸至關重要，但如果沒有政府的援助，我們就是從公共衛生突發事件推積成一場產業性的金融危機。」