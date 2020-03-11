WSJ：東奧不會停辦 最有可能延期1~2年

根據《華爾街日報》10 日報導，2020 東京奧運執委會透露，如果因為武漢肺炎 (COVID-19) 疫情導致大會無法如期在今年夏天舉辨，最可行的選項是將賽事延至 1、2 年後舉行。

東京奧運執委會的高橋治之理事，在接受華爾街日報專訪時作出了如此表示。他在訪談時告訴媒體，雖然目前執委會尚未討論關於病毒對奧運所帶來的影響，不過他預估在 3 月下旬召開下一次執委會前，應該會在時程的更動對於其他運動賽事所造成的影響來做評估。

WSJ：東奧不會停辦 最有可能延期 1~2 年 (圖片：AFP)

高橋治之在過去曾經擔任日本最大廣告公司電通集團 (4324-JP) 的董事。他認為如果東奧停辦，或採取無觀眾方式來進行比賽，都將造成龐大的經濟損失。然而如果賽事的延後時間未滿 1 年，又有可能與美國職棒、美式足球，還是歐洲足球等主要的大型賽事重疊。

另外加上美國大型有線電視業者 Comcast(CMCSA-US) 旗下的 NBCUniversal，已為了美國國內的奧運轉播權支付了 11 億美元權利金。而根據國際奧林匹克委員會 (IOC) 的報告書來看，該組織有約 73% 的收入都來自於轉播權利金。

高橋治之表示，東奧無法停辦，只有延期這個選項。如果停辦的話，IOC 的營運將會出現問題。光是美國當地的轉播權就是一筆相當可觀的金額，而明年的賽事活動也大都作好安排，如果東奧要延期舉辦，選在 2 年後應該是比較可行的辦法。