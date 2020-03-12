中國武漢肺炎疫情趨緩 日企連鎖逐漸恢復營業

先前因受中國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發影響，導致多家日企在當地的分店大量停業。然而隨著各地的公眾運輸陸續重啟，目前的停業狀態也似乎逐漸出現好轉。

根據日本《NHK》週四 (12 日) 報導，在中國當地擁有約 750 家分店的流行服飾連鎖店 UNIQLO(母公司迅銷 9983-JP)，在 2 月上旬曾有多達近半數的 370 家左右分店停業。不過近來隨著中國各地的公共交通運輸陸續重啟，截至 3 月 12 日時只剩下以武漢為主的約 40 間分店仍未恢復營業。

迅銷董事長柳井正 (圖片：AFP)

還有中國許多地區的工廠及物流都已重啟，除了部分的新商品外，多數供應給日本市場的商品也大都陸續的恢復到疫情擴大前的狀態。

另外，在中國擁有約 270 家店面的無印良品 (母公司良品計畫 7453-JP)，於 2 月上旬時有 151 家分店停業，不過在 3 月 11 日時，也只剩下 17 家分店仍未恢復營業。

還有在中國擁有約 400 家店面的牛丼連鎖店業者吉野家 (9861-JP)，也曾因這次的肺炎疫情造成上百家店面停業，而目前則仍有數十家處於停業狀態。

而在武漢當地擁有 3 家購物中心的永旺 (8267-JP) 也除了部分的專門店仍未營業外，該公司在武漢當地的 5 家綜合超市，其營業時間也都較先前調整後有稍微拉長。

在中國市場發展的各家日本企業，也都逐漸的重上軌道。