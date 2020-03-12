〈台股暴跌〉股匯雙殺 央行：台幣貶值壓力與主要亞幣相比仍輕

台北股匯市今 (12) 日再度見到雙殺格局，加權指數狂瀉 471.43 點至 10422.32 點，台幣則是續貶 5.5 分，終場收在 30.15 元，反映外資流出的壓力持續增溫，不過，台灣央行對此表示，台幣貶值壓力與其他主要亞幣相比仍明顯較輕。

台灣央行總裁楊金龍強調，全球股匯市都大幅波動，國際資金到處流竄，進進出出頻繁且金額龐大，央行會盡力讓市場穩定以降低對經濟的波及。

央行在匯市收盤後，台幣表現相對其他主要亞幣平穩，今日僅貶值 0.18%，反觀韓元重挫 1.12%、澳幣重挫 1%，星元貶值 0.65%，泰銖貶值 0.51%，人民幣也貶值 0.44%；至於日圓因具避險效果，升值 1.3%。

法人認為，相較股市重挫下殺，台幣走勢雖偏弱、但相對平穩並未放量重貶，顯然部分資金對台股後市仍有信心，不過，仍要提防國際肺炎疫情變化快速，若歐美股股市持續大動盪，外資隨時都會再快速匯出。

台幣今日以 30.15 元開出後，盤中維持偏弱態勢，最低來到 30.18 元，不過，收盤前見到轉升態勢，最高來到 30.072 元，終場兌一美元貶回 30.15 元，台北外匯經紀公司成交值 12.52 億美元。

觀察外資續賣超現貨達 368.2 億元，今年以來累計已賣超多達 3469 億元，成為台股最大的壓力源。