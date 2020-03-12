〈每日外資外匯觀點〉油價失控暴跌 加幣和瑞典克朗摔成重傷

世界衛生組織 (WHO) 宣布武漢肺炎 (COVID-19) 疫情已經達到「全球大流行」後，美國總統川普發表談話，宣布暫停歐洲旅客入境美國 30 天，再度引爆金融市場大震盪，市場恐慌情緒升高，周四亞股全面暴跌，美股 Nasdaq 期指重跌 5% 觸動熔斷機制，繼美、加之後，英國央行和冰島央行昨天宣布降息兩碼，預期今晚歐洲央行利率決策會議也將跟進降息。

市場恐慌情緒擴大下，資金尋求避風港，投資者期待各國進一步刺激政策公布，，以抵消貿易和旅遊中斷的影響，美元指數連續兩天反彈後，周四亞洲盤交易時間小幅拉回，在 96.3715 附近進行整理。

美元指數日 K 線圖。(圖：新浪財經)

周四油紐約原油期貨價格一度暴跌逾 7%，道明銀行 (TD) 表示，市場風險情緒明顯受到油價下跌影響而升高，油價暴跌引發的經濟衝突非常明顯，G10 國家中，受到油價下跌衝擊最大的貨幣就是挪威克朗和加幣。

美元兌加幣日 K 線圖。(圖：新浪財經)

加拿大股指緊隨美股，本周第二次觸發熔斷機制，提前宣告加國股市即將進入熊市。加拿大豐業銀行表示，政府若不趕快宣布財政刺激措施，加拿大經濟將陷入衰退，該行並預期加拿大央行將在 6 月前降息至 0.25%。

歐洲央行行長拉加德表示，為了因應疫情衝擊，歐洲央行最快將在本周採取行動。市場預期歐洲央行今晚將降息 10 個基點至 - 0.6%。

經濟研究機構 Oxford Economics 提出警告，如果疫情在亞洲以外擴散，預期將抵消全球經濟成長 1.3 個百分點，相當於損失收入 1.1 兆美元。

分析師們開始憂心，全球經濟才從貿易戰的打擊中鬆口氣，疫情擴散恐怕將引爆全球新一輪經濟危機，尤其是在超低利率的環境下很可能引爆債務泡沫。