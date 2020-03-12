〈楊金龍立院備詢〉提3點台股優勢對股民信心喊話 暫不認為會有金融風暴

對於台股股市大動盪，台灣央行總裁楊金龍今 (12) 日在立法院備詢時對股民信心喊話，提出三點優勢，包含去年台灣經濟成長相較其他國家優異，「今年也還算可以」，基本面無虞、我國防疫效果比其他國家都好、今年投資面不錯，對我國市場無須過度恐慌，並強調，「目前為止沒辦法肯定講會有金融風暴」。

美股近期大崩跌，美國聯準會採緊急降息 2 碼方式因應，反而引發市場恐慌，而歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德最新示警，歐盟各國領袖若不採取協調行動，歐洲「將出現使 2008 年金融危機的情景」，令恐慌情緒更是蔓延，引發全球股市繼續大跌。

楊金龍認為，台灣經濟狀況應可相對表現好，而拉加德會有這番預警，原因在於，歐洲經濟本來就不是很好，歐元區本身也有些金融問題，再加上疫情問題，以及其他國家降息等壓力，目前為止沒辦法肯定來講會有金融風暴。

受美股昨日再度重挫，且盤中美股期貨電子盤進一步暴跌超過 4% 的壓力下，台股加權指數今開盤後一路跳水，盤中狂瀉超過 500 點，隨後明顯有護盤之手進場，略收斂跌點至 400 點附近。

匯市方面，台幣持續走弱，不過，並未出現重挫狀況，盤中貶值最多僅 5.5 分，市場高度觀望究竟我國央行是否跟進國際趨勢降息。

主計總處日前已下修台灣經濟成長率 (GDP)，國內智庫機構也已陸續下調對台灣的預測，楊金龍說明，整合各家數據平均來看仍有 2% 以上；楊金龍已明示央行會下修 GDP 和物價，但藉此透露央行看台灣 GDP 仍有望「保 2」的訊息。