〈楊金龍立院備詢〉不鬆口降息與否 透露央行貨幣政策變動考量三件事

台灣央行總裁楊金龍今 (12) 日在立法院進行業務報告，面對立委們詢問究竟央行降不降息，楊金龍仍不鬆口，僅說明，利率調整最主要關係到金融穩定，必須考量包括資金恐湧入房市、貨幣對內對外的價值，及降息對銀行業的衝擊等。

國民黨立委賴士葆提到，台灣超額儲蓄超過 2 兆元，「多少老人靠定存過活」，若降息恐衝擊到這群人。

楊金龍說，近期先進國家陸續降息「是預防性的降息」，事實上，降息考慮層面不僅是對經濟的刺激，對台灣央行而言，金融穩定是首要考量層面。

楊金龍解釋，金融穩定包括貨幣對內對外的價值、降息對銀行業的衝擊，以及降息後資金湧入房市，也是關心重點。

楊金龍坦言，這段時間確實相當辛苦，聯準會忽然降息 2 碼，導致資金湧入公債，並使公債收益率下跌，目前全球股匯市都大幅波動，國際資金到處流竄，進進出出頻繁且金額龐大，央行會盡力讓市場穩定以降低對經濟的波及。

至於央行是否降息？楊金龍堅不鬆口，「個人不能說，容我保留，要尊重理監事充分討論」，甚至提到「央行有規定所有理事，在理監事會議召開前 10 天之內不能講」。

楊金龍僅說，維持利率不變或是降息都有可能，強調不能只靠貨幣政策，還要配合財政政策，對經濟才會有較明顯激勵效果。