OPEC+技術會議確定取消 油價又暴跌逾7%

由於武漢肺炎疫情擔憂加劇，原定下週三 (18 日) 召開的 OPEC+ 技術委員會議，已由 OPEC 代表證實取消，再加上因美國疫情升溫，美國總統川普暫時限制歐洲旅客入境，週四 (12 日) 受兩大利空消息影響，油價跌幅再度擴大逾 7%。

截至台北時間週四 (12 日) 晚間 19 時許，布蘭特原油下跌 7.18%，暫報每桶 33.22 美元，WTI 原油下跌 5.94%，暫報每桶 31.02 美元。

兩項基準油價指標均較 1 月的高點下跌約 50％，為 1991 年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅。

布蘭特原油期貨日線走勢 (圖：Investing.com)

OPEC+ 技術委員會取消

週四 (12 日) OPEC 宣布，原定下週三 (18 日) 舉行的 OPEC+ 聯合技術委員會取消，令 OPEC+ 重談減產的跡象又趨小。

而受到武漢肺炎 (COVID-19) 衝擊，OPEC 和美國能源資訊管理局 (EIA) 皆大幅下調石油需求預期。

OPEC 此前預計，今年全球石油需求僅增加 6 萬桶 / 日，較先前預期大減 92 萬桶。EIA 週三 (11 日) 也將今年需求增長預期下調 66 萬桶至 37 萬桶。

川普頒布歐洲入境禁令

美國總統川普週三 (11 日) 宣布針對除英國、愛爾蘭外的歐洲旅客頒布 30 天的旅行禁令後，產業人士警告，禁令對於全球航空業勢必又是一拳重擊。

該項禁令定於本週五 (13 日) 午夜起實施，意味著石油市場除了必須面對沙、俄兩國紛爭不斷的價格戰外，還需面對禁令導致的燃料需求下滑。

分析人士稱，該項禁令對於外國航空公司影響更大，例如德國漢莎航空和法荷航集團，因為這些航空公司在歐美間的航班​​市場占主導地位。

截至台北時間週四 (12 日) 晚間 19 時許，漢莎航空下跌 9.8%，法荷航集團下跌 8.8%。

MUFG 中東和北非研究和戰略主管 Ehsan Khoman 表示，市場正在觀察誰會在本次價格戰中首當其衝，他認為沙、俄皆有足夠財力和目標，讓石油價格戰持續好幾個季度，而非只是幾個月，影響肯定更為深遠。