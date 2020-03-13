比特幣說好的避險功能呢？末日博士：根本是垃圾貨幣

比特幣說好的避險功能呢？在近期全球金融市場崩跌的情況下，比特幣暴跌波動之大，冠絕各項資產，所謂的避險功能正在被狠狠打臉。

這波全球股災，連加密貨幣市場也難逃厄運。《Coindesk》網站報價顯示，周五比特幣一度暴跌至 4144 美元，距離前一日高點 7955 美元，最大跌幅接近 48%，為史上最大跌幅之一，但隨後反彈至 5500 美元之上。

比特幣這兩天最大跌幅近 50%。(來源：Coindesk 網站)

有「末日博士」之稱的魯比尼 (Nouriel Roubini) 在推文中寫道，上個月全球股市震盪時，比特幣就下跌了 33%；美股本周以來跌幅大約 18％，但比特幣的跌幅竟然還更大，直言比特幣是垃圾貨幣 (shitcoin) ，不僅不能在股市下跌時具有避險作用，而且之前標榜的避險價值根本是零。

OKEx Research 首席研究員 William 表示，比特幣避險本來就是一個偽命題，衡量一項資產能否避險，主要看其波動率是否夠低，目前主要的避險工具有黃金、國債，它們的波動率都較低，但比特幣的波動率之高冠絕全球，這樣的資產怎麼能稱為避險資產？

eToro 平台市場分析師 Simon Peters 認為，比特幣之前被視為風險時期的避風港之一，但現在在疫情衝擊全市場下，投資者拋售以求變現，在不確定風險高漲時，或許投資者覺得持有現金或黃金，還是比持有投機性較強的比特幣來得要好。

在目前市場動盪的環境下，Axicorp 首席亞洲市場策略師 Stephen Innes 更直接了當地說，現金和比特幣二選一的話，當然是要持有現金。

加密貨幣交易所 DeversiFi 財務長 Ross Middleton 表示，目前交易者正在從比特幣中變現，好為其他資產追加的保證金來提供資金，也有可能是先備好現金，在其他的資產出現短期做多的機會時進場。