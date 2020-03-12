美再降息機率高 星展推綠色存款美元活存利率0.66% 「保證不降息」

美國聯準日前無預警降息 2 碼，市場預期下週恐再調降 2 碼，美元利率有持續下探壓力，星展銀行 (台灣) 趕在美國二度降息前推出綠色存款專案，主打單筆存款 1 萬美元，可享 6 個月期 0.66% 存款利率，「保證利率不因降息而下調」。

星展銀行 (台灣) 今 (12) 日推出「星展豐森美元活存」，即日起到 5 月 29 日止，在活動期間開立「星展豐森美元活存」，存入新資金 1 萬美元，可享 6 個月活存利率 0.66%，優於銀行活存牌告利率。

星展銀行（台灣）針對綠色存款，對 15000 名一般消費者進行問卷調查，調查結果發現，高達 81.5% 的受訪者願意支持綠色存款，其中有 78.2% 的受訪者表示願意投入等值新台幣 30 萬至 50 萬元的資金響應，16.3% 的受訪者願意投入 50 萬至 100 萬元。

在支持的永續行動中，54% 的受訪者選擇「植樹」，高於「參與環保活動」（31.6%）及「捐助環保 / 永續團體」（14.4%）；植樹地點部分，大多數受訪者（75.6%）則希望直接將樹苗種在台灣，回饋在地。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，客戶每開立一個「星展豐森美元活存」，星展 (台灣) 就會與慈心有機農業發展基金會，在北海岸中角沙珠灣為客戶種下一株樹苗，目標種植 1000 棵樹。