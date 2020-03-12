川普記者會拖累亞股全線重挫 日股大跌5%、韓股跌4%

美國總統川普週三 (11 日) 晚間召開記者會，針對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情發表談話，甚至宣布暫停所有來自歐洲的旅行 30 天，導致全球股市跌勢加重，避險資產日圓上漲、債券殖利率下滑。

值得注意的是，隨著股市下挫，黃金價格意外走弱，下滑至每盎司 1636 美元附近。交易員表示，金價下跌主要是由於因投資者拋售黃金以彌補股市的保證金。

亞太股市週四 (12 日) 上午普遍重挫，日本股市下跌 5%，而澳洲股市一度擴大跌幅至超過 7%，澳洲早前宣布的重大刺激計畫，幾乎沒有緩解股市急挫。南韓股市下跌 4% 之餘，韓元也大跌，帶領新興市場貨幣普遍受挫。

日經 225 日線走勢圖 圖片：investing.com

川普在週三晚間的簡短講話，似乎使投資人對美國防範疫情的控制力信心不足，油價也恢復下挫。

川普發表談話稱，美國採取多項強有力的措施來防控疫情。其中一項措施是美國將自週五 (13 日) 起，暫停所有來自歐洲的旅行 30 天，但旅行禁令不包括英國。此外，川普還表示將額外提供 2000 億美元的流動性穩定市場，並採取緊急行動提供援助。他說，美國將密切關注局勢發展，看看是否能夠更快解除限制。

高盛駐香港首席亞太股票策略師 Timothy Moe 表示，社會隔離或旅行禁令將使經濟活動大減，如同先前在中國及義大利的情況，如果美國也開始這麼做，人們會擔心經濟下滑。

另外，也有跡象表明，受災最嚴重的行業的公司正在降低信貸額度，以對抗疫情對其業務的影響，但此舉同樣加劇人們的焦慮。在一系列最新的相關行動中，NBA 表示會中止本季剩餘賽事，也造成不安。

Janus Henderson Investors 的多資產負責人 Paul O’Connor 表示，猛烈的拋售表明投資人的情緒已經由自滿轉變為恐慌，幾週之前，人們還想著 V 型反轉，如今認為全球衰退的可能性很大。

以下是亞洲上午市場，截至 11 時許之概況：

股票

日經 225 下跌 5.05%。

恆生指數下跌 3.8%。

上證綜合指數下跌 0.9%。

標普 500 指數期貨下跌 4%。

澳洲的 S＆P/ASX 200 指數下跌 4.9%。

韓國 Kospi 指數下跌 4.1%。

歐洲斯托克 50 期貨下跌 7.1%。

債券

10 年期美國公債殖利率下跌 12 個基點，至 0.75%。

澳洲 10 年期公債殖利率上升了 3 個基點，至 0.71%。

貨幣

日圓兌美元匯率上漲 1.1%，至 103.41。

離岸人民幣兌美元報 6.9771 美元，下跌 0.1%。

歐元兌美元漲 1.1% 至 1.1317 美元。

大宗商品

WTI 原油期貨下跌 5.6% 至每桶 31.13 美元。

黃金報每盎司 1634.89 美元。

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