美股兵敗如山倒 從歷史高點直線墜入熊市的速度恐創紀錄

雖說美股翻臉比翻書還快，但這次由歷史高點反轉急下的速度之快，卻是史上罕見，三周前還在美股創新高時樂觀加碼的投資者，現在恐怕都在捶心肝了。

美股長達 11 年的牛市，竟然在漲到最高點時，說崩跌就崩跌，讓多頭猝不及防，即使是在 1987 年股災時，道瓊指數曾經單日暴跌 22.6%，也還是在創新高後的幾個月才出現這樣的崩跌。

Washington Crossing 投資組合經理 Kevin Caron 表示，目前市場已從樂觀轉為悲觀，投資者需要快速調整。

標普 500 指數期貨美東時間周日暴跌 5% 至 2819 點，觸及芝加哥商品交易所 (CME) 的熔斷機制，一度暫時停止交易，而隔夜市場剩餘交易期間內，不能以低於限制的價格進行交易，而目前期貨仍未能從跌停反彈。

美股在 1929 年大蕭條時期，由牛市進入熊市僅花了 42 天，創下牛熊變色最快時間，其次則是 1987 年股災時的 55 天。目前從標普 500 指數期貨跌停來看，連動的標普 500 指數距離熊市定義的跌幅 20%，已落在 4% 之內。倘若美股這次在 4 月 1 日前，跌到距歷史高點 29568 點的跌幅 20%，將創下進入熊市的最快紀錄。

標普 500 指數自高點進入熊市所花時間。(圖：Bloomberg)

而在亞股中，繼馬來西亞股市進入熊市後，菲律賓和印尼股市也在今天暴跌後，宣告牛市失守。

摩根大通策略師包括 Nikolaos Panigirtzoglou 在 2 月底的報告中指出，在美股暴跌的走勢下，採取慣性投資策略 (momentum investment strategy) 的交易員在美股期貨的多頭部位，被迫快速平倉，並同時加碼做空，更加擴大了美股空頭走勢。

Panigirtzoglou 上周五預估， 2 月最後一周 CTA(趨勢追蹤型量化投資) 基金拋售股票近 4000 億美元，若標準普爾 500 指數再跌 4％，將再引發 1200 億美元的賣壓。

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