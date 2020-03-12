疫情未減! 紐約Fed再上調隔夜規模至1750億美元

美國疫情未減，世衛將武漢肺炎正式列為全球大流行病，為了緩解疫情對經濟造成的壓力，紐約聯準會週三 (11 日) 宣布擴每日隔夜附買回操作上限，從原先週一提高的 1500 億美元再次上調為 1750 億美元，來確保市場流動性。

此外，聯準會也將原先 14 天定期附買回 (repo) 操作上限，增加至 450 億美元，並將新的 repo 規模操作期限延至 4 月 13 日為止，另外新增一個月 repo 操作至 500 億美元。一個月定期附買回將再接下來三週的每週四舉行。

由於擔憂市場需求中斷、美債殖利率持續下滑，Fed 此舉是為了確保市場儲備供應的充沛性，並履行央行支持經濟的承諾，紐約 Fed 表示，將繼續按需求調整回購規模。

Fed 自從去年 9 月啟動回購操作以來，每月透過收購 600 億美元國庫券計畫，增加自身債券持有量，其資產負債表規模已增加了 4720 億美元，逼近到 4.3 兆美元。

聯準會目前儲備供應約為 1.64 兆美元，去年已降至 1.5 兆美元以下，各國央行行長密切關注其儲備水平發展。

市場預計，下週聯準會將於 FOMC 會議降息 75 個基點，而四月份會議時將會降息 25 個基點，使得基準利率逼近至零，當年金融危機時期，Fed 零利率持續了將近七年。