「黑色星期一」後美股通常會怎麼走？一張圖表看過去的表現

美股出現「黑色星期一」，標普 500 指數 9 日大跌 7.6%，創金融危機以來最大的跌幅，市場人心惶惶。但有分析機構指出，如果歷史可供借鏡，這有可能是平靜之前的風暴。

Bespoke Investment Group 匯集的數據顯示，自 1952 年以來，昨天是第 11 次美股在週一暴跌超過 5%，好消息是，在大跌過後，美股普遍見到反彈。

大跌後的美股走勢 (圖表取自 Market Watch)

平均來看，過去 10 次當週一下跌逾 5% 之後，第 2 天平均見到 4.2% 的反彈，一週的反彈幅度可以達到 5.07%，而在 6 個月後，平均彈升幅度為 12.75%。

如果不將星期一獨立來看，過去的 24 次單日跌逾 5% 之後，標普 500 指數在隔日平均反彈 1.61%，6 個月後平均反彈 6.20%。

美股似乎在星期一特別容易見到暴跌 (圖表取自 Market Watch)

Bespoke 研究人員說，值得注意的是，自從 1952 年以來，週一的所有 10 次下跌 5% 以上，標普都在下一個交易日上漲。不僅如此，漲幅都至少達到 2.2%。

不過，過去的股市表現無法預測實際的走勢，而樣本數又非常少，甚至難以具有統計上的意義，僅能做為過往的回顧。

研究人員指出，無論如何，美股似乎在星期一特別容易見到暴跌走勢，最具代表性的日子，就是 1987 年 10 月 19 日和 1929 年 10 月 28 日這兩天。9 日的跌勢，甚至觸發了紐約證交所的熔斷機制。

儘管如此，市場的兩大利空也仍未消除，COVID-19 全球擴散已造成至少超過 11.3 萬人患病，奪走近 4000 條生命，對全球供應鏈的打擊仍在持續。沙烏地阿拉伯與俄羅斯的油價戰開打，美國頁岩油產業也陷入其中，實質的影響仍待觀察，讓市場充滿了不確定性。