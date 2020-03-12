市場震盪 美銀：被動投資ETF可能不是個好選擇

美股近期以來劇烈波動，投資者備感憂心，美國銀行策略師 Savita Subramanian 認為，在這樣的環境下，被動投資可能不是最好的選擇。投資者應尋找有安穩股息收益的公司，並遠離那些可能受到大量短期債務限制現金流的公司。

Subramanian 指出，在這種環境下，被動的投資 ETF 可能不是最審慎的投資方式，這就像在冒險，因為市場對疫情的擔憂，引起了廣泛的拋售，機構和個人投資者減少了對所有股票的投資，她認為這樣的環境下反而為投資人提供一個很好的選股環境。

Subramanian 也表示，她不認為股票已經觸底，並認為市場動盪可能會在好轉之前加劇。此外，美國銀行的數據表明，由於投資者尋求應對不確定性，ETF 暫時性變得不那麼受歡迎。

Subramanian 建議，投資者在如今環境下要尋找投資標的，有三個特點尤其要注意：

1. 有支付股息的公司，因為收入是稀缺的資源。

2. 擁有穩定收益的公司，在動蕩的環境中尤其重要。

3. 遠離那些可能受到大量短期債務債務限制的現金流的公司。

Subramanian 說道：「我真的認為這是一個非常特殊的市場環境，流動性和穩健的收益率將成為真正重要的問題。」

BNY Mellon Investment Management 的高級投資策略師 Liz Young 也表示，投資者應考慮出售其部分指數 ETF 和新興市場 ETF，Young 認為，如果投資者過度被動去面臨市場風險，在某些過熱的情況下，可能將面臨下墜。