〈美股早盤〉川普刺激政策仍無細節 道瓊早盤跌逾6百點

受到疫情擴大及油價重挫的影響，美國總統川普宣佈，將針對薪資稅減免等紓困措施進行討論，促使美股於週二 (10 日) 止跌回升，但是，由於紓困措施的具體內容尚未確定，且執行的時程及規模亦有待討論，導致投資人擔憂該措施兌現的可能性，造成市場不確定性上升。

因此，週三 (11 日) 美股結束昨日的大漲局勢，於早盤四大指數皆下跌，道瓊指數大跌超過 6 百點，台積電 ADR 則是下跌 2.62%。

武漢肺炎疫情

武漢疫情新增確診病例於中國呈現逐日下降的趨勢，根據中國國家衛生健康委員會公佈，3 月 10 日中國新增確診病例僅達 24 例，新增死亡病例則為 22 例。

疫情於中國以外的地區持續擴大，且於歐洲呈現日益嚴重的態勢，義大利的確診病例已突破萬例，且該國政府亦宣佈實施全國封鎖措施。除此之外，美國確診病例亦於週二 (10 日) 正式破千。

國際石油戰

沙烏地阿拉伯國營石油公司 Saudi Aramco 於週三 (11 日) 宣布，將調升每日產量至 1300 萬桶，高於週二 (10 日) 所宣佈的 1230 萬桶，多家投行持續看壞油價前景。包括大摩、渣打銀行、及巴克萊銀行等投行，皆下修對於油價前景的預估。

美國經濟數據

美國勞工部於週三 (11 日) 公佈 2 月份消費者物價指數、以及核心消費者物價指數年增率，分別報 2.3% 及 2.4%，皆高於市場預估值，且核心消費者物價指數的增長幅度，更是創下自 2008 年 9 月以來最高。

截至台北時間週三 (11 日)23 時許：

道瓊指數下跌 666.76 點或 -2.67%，暫報 24351.40 點

那斯達克下跌 193.82 點或 -2.32%，暫報 8150.43 點

標普 500 下跌 74.58 點或 -2.59%，暫報 2807.65 點

費半下跌 53.08 點或 -3.20%，暫報 1609.68 點

台積電 ADR 下跌 2.62% 至每股 53.07 美元

十年期美債殖利率下跌 6.24% 至殖利率 0.705%

紐約輕原油下跌 3.49% 至每桶 33.16 美元

布蘭特原油下跌 3.47% 至每桶 35.93 美元

黃金上漲 0.14% 至每盎司 1662.65 美元

美元指數下跌 0.38% 至 96.023 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

百事公司 (PEP-US)

百事公司早盤下跌 2.82%，達 130.41 美元。

據報導指出，百事公司即將達成收購 Rockstar Energy 飲料公司的協議，預計收購價為 38.5 億美元。百事公司的董事長兼執行長 Ramon Laguarta 表示，由於機能性飲料的市場逐漸成長，為了滿足消費者的需求，收購 Rockstar Energy 有助於提升該公司於能源飲料市場的地位，並補強百事公司的既有產品線，如碳酸飲料品牌 Mountain Dew 等。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤下跌 1.52%，達 634.88 美元。

據特斯拉加州費利蒙工廠的員工表示，特斯拉的製造總監 Jatinder Dhillon 於近期離開了公司，Dhillon 於特斯拉已工作了 7 年，並且在費利蒙工廠負責 Model3 的生產，在 Dhillon 的領導之下，特斯拉在 2019 年底實現了 Model 3 有史以來最高的產量。

特斯拉股價於去年底及今年初持續攀升，但由於武漢疫情的爆發，造成該公司供應鏈中斷，加上油價重挫等因素，導致該公司股價於近日來暴跌。但在過去一年來，特斯拉股價仍上漲了約 50%。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤下跌 3.20%，達 276.49 美元。

美銀美林證券於週三 (11 日) 調降蘋果目標價，由每股 350 美元調降至 320 美元，並且下調對於該公司的獲利預測。美銀美林表示，由於武漢疫情造成人工短缺，預期供應鏈阻斷所造成的衝擊，將會延續到 4 月及 5 月份。

除此之外，美銀美林亦於日前表示，由於疫情對於供應鏈及市場需求雙雙造成衝擊，預計在今年發表的新 iPhone 都將受到影響，且 5G iPhone 亦將延後發表。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 CPI 年增率報 2.3%，預估 2.2%，前值 2.5%

美國 2 月 CPI 月增率報 0.1%，預估 0.0%，前值 0.1%

美國 2 月核心 CPI 年增率報 2.4%，預估 2.3%，前值 2.3%

美國 2 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預估 0.2%，前值 0.2%

美國消費者物價指數、核心消費者物價指數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

Credit Agricole 策略師 Guillaume Tresca 表示，儘管市場預期，世界各國央行將積極採取財政寬鬆政策，但股市仍有持續下行的風險。Tresca 指出，若武漢疫情的確診病例持續上升，或是各國所實施的降息政策、財政刺激政策未能產生立即的成效，則股市將會持續下探。

JonesTrading 的 Michael O’Rourke 表示，雖然市場預期，美國國會將會採取刺激政策，以減輕疫情對於經濟所造成的衝擊，但是實際的執行規模及範圍仍尚未具體確定。此外，投資人對於川普總統所宣佈的刺激措施是否能兌現，亦抱持著觀望的態度，因此，股市不確定性仍高，且短期內難見上漲趨勢。