〈紐約匯市〉世衛列疫情大流行 美元漲勢放緩 英鎊承壓

美元漲勢減緩，週三 (11 日) 美元指數僅上漲 0.17% 至 96.550，疫情全球升溫，世界衛生組織週三正式將武漢肺炎 (COVID-19) 列為「大流行病」(pandemic)級別，受此消息影響，美股道指應聲下跌超過 1000 點，避險日圓走揚。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週三表示「過去兩週，中國境外新增確診病例增加了 13 倍，而染疫國家增加了兩倍，我們預期未來幾週，死亡人數和染疫國家數將進一步攀升」

避險需求大增，美元兌日圓於早盤時段大跌 0.72%，至 104.86，爾後又再跌 0.12% 至 104.41。美元兌瑞郎週三上漲 0.16% 至 0.9402。

澳幣兌美元匯價基本持平於 0.6502 區間，而紐幣兌美元上漲 0.3% 至 0.6287。

市場等待美國總統川普公布減稅措施細節，MUFG 銀行高級貨幣分析師 Shinji Ishimaru 表示，現在說市場情緒轉好還為時過早，昨日美元和風險資產的反彈僅是一時的。

「關鍵在於美國對疫情的控制度」Ishimaru 說道。

此外，美國財長梅努欽 (Steve Mnuchin) 表示，白宮將於本週與銀行高管會面，以討論政府如何援助受疫情衝擊的企業。

市場對疫情的不安，使得各國紛紛端出財政刺激政策，英國央行週三 (11 日) 緊急宣布降息兩碼，將基準利率下調 50 個基點至 0.25%，以保護英國經濟免於受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情造成的破壞。

英鎊兌美元 15 分線 (圖片: INVESTING)

英鎊兌美元下跌 0.02%，英鎊承壓失去上行力道，徘徊於 1.2818。同日英國也公布了脫歐後首份預算案，其中提撥了 300 億英鎊以控制疫情，英國新任財政大臣 Rishi Sunak 表示，當前武漢肺炎為英國政府最主要挑戰。

疫情方面，英國週三 (11 日) 猛增 83 例武漢肺炎確診病例，寫下疫情爆發以來最高單日新增人數，英國境內目前確診病例達 456 例，其中有 6 人死亡。英鎊當日下跌近 0.34%。

皇家倫敦資產管理經濟學家 Melanie Baker 表示：「我希望首相 (強生) 宣布採取財政刺激措施，為經濟提供多支持，避免這次疫情的衝擊成為永久傷害」

週三歐元兌美元匯率下跌 0.05%，至 1.1263 美元，英鎊兌歐元匯率上漲了 0.1%，至 87.38 便士，市場持續關注歐洲央行 (ECB) 週四決策會議及下週聯準會 FOMC 降息。

ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，疫情所引發的全球經濟衰退規模，是自 2008 年來首見。

義大利疫情嚴峻，經濟學者擔憂義大利的經濟放緩，將會拖累歐元區整體經濟增長，歐元的吸引力也將受到損害。

彭博社歐元區高級經濟學家 David Powell 表示，歐元區許多企業已經感受到疫情的壓力，小企業最需要財政支持，市場預計 ECB 將在明日降息 10 個基點。

目前全球央行中，聯準會、加拿大和英國央行相繼降息了兩碼，儘管 ECB 的降息空間有限，但市場估計央行降息的壓力更大。

截至週四 (12 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 96.550。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1264 美元。+0.05%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2822 美元。+0.02%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6486 美元。+0.05%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3781 加幣。+0.04%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 104.41 日圓。 -0.12%