波動率創11年新高！日圓飆向100大關恐怕連日本央行都擋不住

日圓兌美元本週曾一度來到 2016 年 10 月以來高點，波動率更創下 11 年以來新高，從期權的定價來看，日圓在三個月內見到 100 大關的可能性達 49%，市場密切關注日本央行是否進場干預。

日元兌美元近期震盪加劇，週一一度來到 101.1780，日圓飆漲可能讓日本央行感到不安，但澳洲線上零售外匯經紀商激石 (Pepperstone Group) 研究部主管 Chris Weston 認為，除非日本央行拋售日圓，否則將無計可施。

日圓波動率近期飆高至 11 年來新高。(來源：Bloomberg)

Weston 指出，對美元兌日圓賣權的需求顯示，日圓在三個月內觸及 100 大關的可能性升高，交易員預期此一貨幣對交易的波動將持續，「促使日圓成為我們首選的避險貨幣」，未來震盪難免，但趨勢不會輕易反轉。

油價暴跌加劇投資者對疫情爆發衝擊全球經濟的擔憂，市場避險情緒升高，日圓創下 2016 年 10 月以來新高，日本財務省一位官員日前表示，近來市場出現緊張不安的波動，政府有必要密切監控市場，並評估是否需要召開財務省、金融廳和日本央行跨部會會議。

2011 年 10 月日圓兌美元一度升 75.35 歷史新高，匯率出現破壞性波動時，日本官方曾在美國支持下進場干預匯價。

由於美國財政部持續將日本列入匯率操縱國觀察名單，今年一月發布的報告中指出，干預只應在「非常特殊情況」下進行，且需事先進行適當磋商。而且此次日圓升值也未如九年前之強勁，恐怕日本央行無法輕易進場拋售日圓。

高盛首席日本經濟學家馬場直彥表示，除非日圓升至極端水平，否則很難進場干預，儘管日本政府可能會表示，干預是對高度波動匯率的制衡工具，但要獲得美國和其他國家的同意並非易事。

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