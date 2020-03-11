〈紐約匯市〉川普倡議減稅 美元強勢回彈1.7% 英鎊日圓走貶

美元反彈回升，受到美國總統川普可能實施的減稅措施激勵，週二 (10 日) 美元指數上漲 1.74% 至 96.523，彌補了前日油價暴跌後的跌幅。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

川普週一 (9 日) 表示將於今日在白宮召開記者會，將與參議院和眾議院共和黨等人舉行會議，討論包括薪資稅減免在內的「可能稅收減免措施」，以減緩武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟帶來的衝擊。

川普亦表示，週三 (11 日) 將與華爾街金融機構高層會面，共同針對穩定金融市場討論應變計畫，並尋求「極具實質性的紓困措施」。

Tempus Inc. 駐華盛頓資深外匯交易員 Juan Perez 表示，武漢肺炎引起的危機正迫使央行和政府大筆花錢，這對市場來說是件好事。

他補充道：「這就是全球所要的，市場要的不是降息或量化寬鬆。這是為什麼我認為美元會回升並恢復漲勢。」

分析師表示，目前還無法預測美元的跌幅。週一美元隨著油價暴跌，由於沙國與俄羅斯之間發動的價格戰，使得油價創下 1991 年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅。

川普的新政策令美元止跌回彈，避險情緒緩解，日圓走貶，美元兌日圓上漲 3.18% 至 105.59，但日圓兌美元仍未回到 105 水平。

日本首相安倍晉三表示，日本政府將於必要時與央行 (BOE) 緊密合作，藉此言論向日本央行施壓，以擴大財政刺激政策。

安倍表示，根據 G7 和 G20 國家之間的協議，在全球經濟波動性劇烈的情況下，日本應與其他國家合作，以因應疫情採取適當行動。他計畫於週二向議會提交宣布疫情緊急狀態之法案。

儘管有跡象顯示，中國和新加坡已經控制住疫情，但世界衛生組織 (WHO) 警告「大流行病」的威脅依然非常真實。

美元疲軟，加上歐洲疫情慘烈，週二歐元兌美元匯率下跌了 1.42%，至 1.1285 美元，低於週一的一月來最高水平 1.1495 美元。

根據世界衛生組織 (WHO) 發布的最新數據，全球確診病例超過 11 萬人，死亡人數超過 3800 人。週一 (9 日) 義大利新增病例暴增了 25%，確診病例達 9172 人，而西班牙新增病患人數也增加了一倍，德國通報兩起死亡病例。

WHO 語帶保留的表示：「某些國家的疫情在情況好轉前會更惡化」。

英鎊 / 美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

英國即將公布預算前夕，美元回彈，促使英鎊跌破 1.30 水平，週二 (10 日) 英鎊兌美元下跌 1.75% 至 1.2901。英國新任財政大臣 Rishi Sunak 將於週三 (11 日) 向國會提交任內首份預算案，市場密切關注英國政府如何在疫情延燒之際推行財政刺激措施。

BDSwiss Group 投資研究主管 Marshall Gittler 表示：「市場對本週的英國預算案應感到相當樂觀，因為這與降息相呼應，如果市場認為降息能讓英鎊增長超乎預期，則降息說不定對英鎊有利」

美元兌人民幣匯率下跌 0.2% 至 6.9298。週二中國統計局公布的 2 月工業生產者出場價格，較去年同期下降了 0.4%，而市場預期為下降 0.3%。

經過週一油價暴跌後，與期貨相關的幣值小幅回升，挪威克朗兌歐元上漲 1.3%，脫離歷史低點，但仍低於上週的 10.4 水平；加幣兌美元下跌 0.2%，至 1 美元兌 1.3736 加幣。

截至週三 (11 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 96.523。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1285 美元。-1.42%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2901 美元。-1.75%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6501 美元。-1.29%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3736 加幣。+0.25%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.59 日圓。 +3.18%