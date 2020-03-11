經濟衰退風險升高投資如何防禦? 美銀列八大法則

美股暴跌寫下金融海嘯以來最大紀錄、油價創 29 年來最大跌幅、信用市場閃現警訊，巴隆周刊報導，美國銀行 (BofA) 策略師建議轉進防禦性資產，一旦經濟陷入衰退，可以利用這八大原則選出合適標的。

收益率高於 10 年期美債的個股

對追求股利的投資人來說，標普 500 指數中 81% 股票目前股利收益率都高於美國 10 年期公債，如 Foot Locker、GrafTech International、Store Capital、Synovus Financial、Sabre 都有 4% 以上收益率。

同時，美銀策略師已減持能源股部位，投資建議為「減碼」。

看好民生必需品、醫療照護類股

美銀對民生必需品和醫療照護類股的投資建議為「加碼」。該公司內部的信用卡和簽帳卡資料顯示，消費者正在囤積物資、且油價走低，應該都有利平價零售商、超市、藥局等業者。

醫療照護類股是持有門檻最低的防禦類股，但前副總統拜登 (Joe Biden) 代表民主黨角逐總統的可能性升高，應能減輕醫療類股的壓力。各界為了對抗武漢肺炎疫情而為醫療設備和藥品投入大量資金，也有利醫療類股。

看好工業股

工業類股雖然被肺炎疫情引發供應鏈斷鏈波及，長期獲利成長預期降到 8.6%，是 1986 年以來最低，但美銀策略師說，這在過往歷史上已經降到值得買入的水準，隨著中國復工，流失的銷售可望回流，這是服務業無法企及的一點。

看好金融股

儘管美債殖利率驟降不利金融股，美銀策略師仍維持「加碼」的投資建議，理由是銀行業面對信用不像金融危機時那樣脆弱，而市場對於銀行業遭受冠狀病毒影響的擔憂已過了頭。

看好房地產類股

美銀策略師對房地產類股看法由「減持」調升為「續抱」，此類股在標普 500 的 11 個類股中收益率高居第二，股利成長也不錯。最看好的房地產類股標的包括資料中心、有生鮮超市進駐的商店街、醫院、自助倉儲等。

當心科技股

美銀策略師對科技股投資建議由「加碼」調降至「續抱」，因為股價已高，但在低率和高度不確定性下，仍具有一定程度的吸引力。潛在風險在於，美國總統大選後，美中的科技角力可能再度升高，以及疫情引發的斷鏈衝擊。

看淡通訊服務類股

通訊股的投資建議被調降為「續抱」，雖然股利成長動能收益率並未消失，但監管壓力依然存在，產業成長力道也可能隨著廣告市場降溫而趨緩。

非民生必需品等疫情過後

受到疫情影響，觀光休閒這類非民生必需品仍面臨風險，但疫情過後仍能回溫，投資建議調降至「續抱」。