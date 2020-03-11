應對疫情蔓延 傳白宮將與科技、金融業緊急開會

外電報導，白宮將於週三 (11 日) 與等大型科技公司舉行會議，以協調應對日益嚴重的武漢肺炎 (COVID-19) 爆發。另外，美國總統川普也將與大型金融機構高管會面，討論相關應對措施。

白宮科學技術政策辦公室發言人指出，會議將由美國科技長 Michael Kratsios 主持，包含谷歌 (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US) 等公司的代表以及各個聯邦機構的官員都將出席會議。

報導指出，像臉書、推特等的社群媒體平台持續在阻止疫情相關的錯誤訊息散播，而亞馬遜等企業則致力於管控特定商品的恐慌性搶購。

另一方面，美國總統川普也將於週三與美國大型銀行的負責人進行會面，以討論金融業對武漢肺炎的應對以及疫情對小企業、市場和經濟造成的衝擊。

包含美國銀行、花旗集團、富國銀行、高盛集團、Truist Financial Corp 的執行長都確認將出席當日於下午 3 點在白宮內舉行的會議。

預期零售銀行高管將討論免除某些費用的計劃，並向因肺炎疫情而面臨困境的消費者和小型企業提供幫助。疫情的迅速傳播恐使部分公司不得不暫時關閉或裁員。

武漢肺炎疫情持續蔓延，市場情緒擔憂，恐導致美國經濟衰退。美股在週一 (9 日) 暴跌超過 7%，觸發熔斷機制，週二 (10 日) 市場持續震盪，收盤大漲近 5%。

截至目前為止，美國的確診病例已達到 1004 例，31 例死亡，此外，有 13 個州宣布升級為緊急狀態。美國國家過敏和傳染病研究所所長 Anthony Faucih 曾指出，在疫情獲得控制前，確診病例勢必將持續增加。