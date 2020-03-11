港口冷清清 敲響美國經濟警鈴

船運是全球貿易的晴雨表，但在武漢肺炎疫情影響下，美國主要港口在往常繁忙的時刻卻顯得冷冷清清，估計 2 到 4 月吞吐量下降 20% ，一些碼頭和倉庫的工人甚至被迫捲鋪蓋走人，美國經濟警鈴大作。

根據美國港務局協會的數據，美國海港進口量在 2、3 月到 4 月絕大多數時候面臨多達 20% 的降幅。世界主要港口也面臨類似窘境，歐洲最大港口鹿特丹最近就發現亞洲船班減少，估計一個月貨運量減少約 200 萬噸。

美國東岸的薩凡納港每年此時通常是繁忙的時候，但由於中國關閉大多數工廠，入港貨物減少，大多數倉庫工人沒有東西要處理。

美國港口面臨的窘境，凸顯肺炎疫情可能帶來多麼嚴重的經濟衝擊。以美國運量最大的洛杉磯港為例，服飾、汽車等多種亞洲外銷的消費性商品都在洛杉磯和鄰近的長灘卸貨，再經由貨車、鐵路送到物流中心並配發到各地門市，形成重要而綿密的網絡。

全球商務原本預料能從美中貿易戰暫時休兵中喘一口氣，現在卻遭逢疫情打擊。碼頭人力需求減緩，那些依貨運量領薪水的卡車司機和處理商品的倉庫工人，成了真正的受害者。

洛杉磯港 2 月中到 4 月 1 日的貨運已經取消 40 筆，許多容易壞掉的原物料和農產品還放在倉庫。2 月進口量下滑 23%，第一季降幅預估為 17%。

德州的科珀斯克里斯蒂港 (Port of Corpus Christi) 最近取代休士頓成為美國最大原油出口港，但因為油價暴跌，預期將衝擊出口，貨運可能一一取消。

在全球繁忙程度僅次於上海的第二大貨櫃船港新加坡，疫情讓去年因為貿易戰承受的壓力更沉重。為了防範疫情擴大，港口宮人每天量體溫、穿上防務裝備並且分批工作。

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