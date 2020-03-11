拉加德：武漢肺炎 恐令歐洲面臨2008年式的海嘯危機

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 向歐洲領導人提出警告，表示除非領導人採取緊急措施來應對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情並採取緊急行動，否則歐洲恐將面臨與金融危機時期類似的重大經濟衝擊，並表示歐洲央行將可能在本週盡快採取措施。

知情人士表示，拉加德在週二 (11 日) 晚間的一次電話會議上向歐盟領導人提出警告，表示如果不採取協調行動，歐洲「將出現使 2008 年金融危機的情景」。她也表示，有了正確的回應，對經濟的衝擊才可能會是暫時的。

拉加德也表示，歐洲央行政策制定者正在研究所有工具，計畫提供「超便宜」資金，以確保市場流動性和信貸不會枯竭。不過拉加德也補充表示，這些措施只有在政府也給予支持的情況下才能奏效，並採取措施確保銀行繼續向受災地區的企業提供貸款。

市場分析，這似乎表明拉加德將促使歐洲央行理事會採取貨幣刺激措施並迅速採取行動，而許多經濟學家預期，歐洲央行將在週四 (12 日) 宣布降息，並可能擴大量化寬鬆計劃。

目前歐洲領導人之中，拉加德提出的警告，可以說是政府當局加大力度防止疫情將歐洲拖入衰退的最強烈呼籲，事實上在疫情爆發前，歐洲央行官員就曾多次呼籲政府在貨幣政策達到極限時增加公共支出。

迄今為止，義大利受到該病毒傳播的打擊最為嚴重，並且正面臨嚴重的經濟衰退，拉加德警告，損害可能會擴散到其他國家。拉加德向領導人表示，如果現在不大膽採取行動，將加大「部分經濟體崩潰」的風險。