日、韓兩國在進行長達 16 小時的視訊會議後，於 11 日清晨結束了第八次的出口管理政策對話。雙方在 11 日所公布的書面資料中提到，日、韓兩國同意繼續在出口管理政策進行對話也會持續溝通，然而在經貿摩擦等主要議題方面，卻仍然沒有作出具體結論。

這回的局長級會議因受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，而改採視訊方式進行。會議原訂從 3 月 10 日上午 10 點進行到同日下午 5 點，但是因在內容發表的詞句表現上遲遲無法達成共識，會議時間持續了 16 小時，最後在 11 日的清晨結束。

與會的南韓官員向日方提出主張，表示他們有透過立法等方式來改善出口管理體制。雖然日方對此給予了一定評價，但仍不改在出口管理上持著嚴格態度。

另有關下次在南韓的會議召開，於日期方面則未作出具體結論。

南韓在這次會議召開前，於國會通過了對外貿易法的修正案，最快也將在今年 6 月開始實施。這項作為也是為了回應日方要求，在出口管理體制作出改善。

不過與會的南韓官員在 11 日會議結束後透露，日方雖對南韓的積極作為給予評價，但兩國在基本認知上仍存有一段差距。

日本政府自 2019 年 7 月 4 日起，在出口到韓國的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種，在 OLED 面板及半導體生產不可或缺的先進原料，採取嚴格的出口管制措施。

日、韓再度進行出口管理政策對話 仍未消弭意見隔閡 (圖片：AFP)

韓方雖多次要求日本撤回該項決定，但日本政府以過去南韓在可轉用於軍事用途的原物料方面，曾多次發生不當出口案例為由，堅決不肯退讓。並於同年 8 月，將南韓從貨物出口的白色名單上剔除。

日本經濟產業省的飯田陽一貿易管理部長在 11 日的記者會上表示，有關南韓所主張的改善對策，在現時點尚無法預設立場來作出判斷，還有待觀察實際效果。