桃園購屋交易年增18.3% 青埔與中路買氣5年新高

桃園房價親民、受到不少購屋人青睞；依據「桃園不動產交易 e 指通」統計實價登錄資料，2019 年桃園市總交易量 47888 件，交易量較 2018 年同期增加 18.3%。分析發現，桃園新成屋交易筆數，青埔成交 1737 件最多，中路重劃區次之，成交 1127 件，買氣創 5 年新高，成為買家最愛的兩大房市熱區。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，過去盼房價跌的觀望買盤，似乎嗅到房價盼不回了；過去 5 年桃園市房價平均 1 字頭以內，2019 年開始，5 年內新大樓均價漲至每坪 21.02 萬元；5 年以上大樓均價每坪 16.8 萬元，紛紛創新高，遞延性的買盤發酵，交易市場多以剛性需求買盤為主。

台灣房屋高鐵領航店店長彭成貴指出，機捷帶動下，現階段 8 成 5 自住客層，不乏有航空業與物流業從業人員，甚至雙北客南移購屋者。近年包括 IKEA、國泰人壽等企業投資陸續成形，思科、愛迪達與寶成工業等在青埔設置研發中心，同時增加屋主與購屋者的信心與意願，區內近捷運站、公園綠地、學區等週邊、總價在 1200-1600 萬元住宅指名度最高。

台灣房屋桃園南平直營店店長饒文華表示，中路特區屬最靠中正藝特區的重劃區，享有中正藝文特區與市府商圈原有的便利性，加上高綠覆率的重劃區優勢， 是買氣居高的主因。