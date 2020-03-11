「黑鄉」躍升「信義區2.0」？北市下個置產亮點浮現

對於老台北人來說，過去曾是工業區的南港「黑鄉」印象深植人心。台北市政府從 2015 年起，積極推動「東區門戶計畫」，南港正是計畫發展之重點區域，市長柯文哲甚至認為，南港未來發展將會超越信義區。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，北市府提出的「東區門戶計畫」，便是將南港區的既有建設及資源延伸，發展出五大願景，分別為生技中心、軟體中心、會展中心、文創中心以及交通轉運中心。這些看似簡單的願景，其實能創造出的產值相當可觀。

謝志傑以房地產最注重的「區位」開始說明，表示南港區雖位於台北市最東側，但其鄰近台北市的經貿中心信義計畫區，及科技產業中心的內湖科技園區，兩者皆是台北市近代發展較為熱絡的地區。當台北市能開發的腹地逐漸縮小，這塊還有機會再次發展的地區就開始備受矚目。

再從南港區既有資源來看，中研院及南港軟體園區提供大量就業機會，南港展覽館吸引人流，南港站更是四鐵共構車站，便捷的交通帶動下，周邊旅館及商業活動相當熱絡。再加上國家會展中心、流行音樂中心、南港瓶蓋工廠及國家生技研究園區等重大建設逐步到位，同時帶動多間民間企業投入南港區的開發，利多消息頻傳。

謝志傑表示，觀察南港捷運站進出人次可以發現，2019 年與 2014 年相比，成長率高達 104％左右，創造出驚人的數字；從捷運及高鐵的人流成長來看，著實應證了南港區正在快速的發展中。

另外值得一提的是，目前仍在開發階段的南港輪胎指標案「世界明珠」，每坪成交價破百萬，可能產生區域行情的定錨效應，且許多建商也陸續進場購買南港區的土地，顯示建商相當看好南港區的發展潛力，未來榮景可期。

謝志傑總結，在產業、建設以及交通都到位的情況下，配合都市設計做整體區域的規畫，待商辦、商城、都更案等建設完成後，將吸引新一波商辦購置潮，若持續發展下去，正如台北市長柯文哲所說，想在南港打造台北市另一個信義計畫區，將是指日可待的事情。