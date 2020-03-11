〈美股盤後〉川普救市奏效 道瓊深蹲起跳 最後2小時瘋漲逾 1100 點 

週二 (10 日) 揮別金融危機以來最慘的黑色星期一，華爾街凜冬後回暖，美國總統川普週一盤後宣布，考慮推出薪資稅等實質性紓困措施。

儘管細節還沒正式出爐，就已提振華爾街信心，紛紛埋單川普救市計畫，美股週二開盤大漲逾 900 點，科技股、金融股領軍大漲，隨後美股多空拉鋸。

尾盤時段傳出，川普將下調薪資稅至 0%，並用於今年剩餘時間，觸發華爾街買入訊號，美股深蹲起跳，最後兩小時大反彈，道瓊收漲逾 1000 點。

道瓊走勢圖 (圖片：investing)

武漢肺炎疫情消息方面，全球確診病例超 1.1 萬例，至少造成 4,259 人死亡。

中國領導人習近平抵武漢視察防疫，象徵中國疫情得到控制，但中國境外疫情持續嚴峻，義大利宣布全國封鎖，美國疫情蔓延，華盛頓州州長英斯利 (Jay Inslee) 正考慮封州等所有可能措施。

週二 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 1167.14 點，或 4.89%，收 25,018.16 點。

標普 500 指數上漲 135.67 點，或 4.94%，收 2,882.23 點。

那斯達克指數上漲 393.58 點，或 4.95 %，收 8,344.25 點。

費城半導體指數上漲 98.34 點，或 6.31%，收 1,656.50 點。

標普所有板塊全部回暖，資訊科技領漲 (6.60%)、金融 (6.04%) 和非必需消費 (5.38%) 板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎買氣勢不可擋：蘋果 (AAPL-US) 暴漲 7.20%；微軟 (MSFT-US) 暴漲 6.84%；臉書 (FB-US) 暴漲 5.13%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 4.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴漲 5.07%。

武漢肺炎疫情重創航空產業，多家航空公司宣布取消數千個航班，大規模縮減支出，川普也有意紓困這些受到嚴重衝擊的產業，航空類股週二飛揚，達美航空 (DAL-US) 上漲 4.48%；西南航空 (LUV-US) 上漲 4.23%。

多家外媒報導，俄羅斯不排除將和石油輸出國家組織 (OPEC) 再次進行談判，以穩定油市，原油價格週二止跌大反彈逾 10%，帶動雪佛龍 (CVX-US)、埃克森美孚 (XOM-US) 等能源類股走揚逾 3%。

道瓊 30 檔成分股集體報喜，其中金融股隨著美債殖利率走揚回溫：摩根大通 (JPM-US) 暴漲 7.77%；高盛 (GS-US) 暴漲 6.68%；麥當勞 (MCD) 暴漲 6.96%；迪士尼 (DIS-US) 暴漲 6.83%；3M (MMM-US) 暴漲 6.41%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.33%。

費半成份股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 上漲 4.88%；英特爾 (INTC-US) 暴漲 6.16%；美光 (MU-US) 上漲 4.11%；Nvidia (NVDA-US) 暴漲 6.37%；應用材料 (AMAT-US) 暴漲 7.87%；高通 (QCOM-US) 暴漲 8.60%。

台股 ADR 全面收漲。台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 5.17%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 5.24%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.70%。

華爾街分析

Bankrate.com 首席金融分析師 Greg McBride 表示：「今天強勁的大反彈若持續下去，這並不意味著波動、甚至最糟糕的情況已過去。相反地，在疫情浮現更大的確定性以前，投資者應該預期市場將持續震盪波動。」

E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 說:「現在是市場的瘋狂三月，伴隨著令人驚訝賠損、混亂和復甦。」