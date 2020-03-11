最新！川普出招救市細節來了 擬大降薪資稅降至 0%

為了因應武漢肺炎疫情對美國經濟的衝擊，美國總統川普宣布將推出經濟紓困刺激方案，考慮調降薪資稅，週二 (10 日) 外媒報導，川普計劃將對美國雇主和受雇者徵收 0% 薪資稅。

週一美股迎來金融危機以來最慘的一天，道瓊跌破 2000 點，創史上最差單日表現，週二 (10 日) 外媒報導，美國總統川普和共和黨議員開會，將薪資稅率定為 0%，這一政策將持續到今年年底。

此減稅政策消息激勵週二美股道瓊止跌反彈，大漲逾 1100 點，報 25018.16。

(圖片：investing)

美國薪資稅是由雇主和雇員共同支付，是美國社會保障、醫療保險和其他政府項目的資金來源。社安稅是為 6.2%，醫療保稅是 1.45%。

然而，調降薪資稅並非上上之策，這可能縮水美國民眾的社會福利，引發川普對手桑德斯 (Bernie Sanders) 等人士批評。

保險種類 雇主提撥率 員工提撥率 聯邦保險 (FICA) 社會保險金 6.2% 6.2% 醫療保險 1.45% 1.45%

此外，川普預告將發布經濟政策刺激計畫，並考慮對美國頁岩氣產業提供援助，因應俄羅斯和 OPEC 引爆的原油價格戰。

白宮針對武漢疫情的記者會定於美東時間週二下午 5 時 30 分舉行 (台北時間週三上午 5 時 30 分)。白宮還邀請華爾街企業高層週三參加會議，討論應對疫情影響的經濟對策。