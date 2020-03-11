疫情擴大+股市重挫 恐將導致美國房市低迷

儘管美國房市即將進入銷售旺季，但由於受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致美國經濟成長放緩，預估亦將造成房屋銷售量的下滑。

由於武漢疫情重創經濟活動，Moody's Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 預估，美國經濟陷入衰退的機率，將高達 60%，而經濟的衰退亦將連帶拖累房屋市場的景氣。

Zandi 亦指出，近期以來房貸利率創下歷史低點，儘管此利多因素有助於刺激房屋銷售量的增長，但是，由於疫情對於美國經濟造成衝擊，此利空因素則將會導致房市的成長幅度受限。

除此之外，受到國際油價重挫、以及疫情持續擴大的影響，美股道瓊指數於週二 (9 日) 重挫 2013 點，導致投資人財富蒸發，並使得消費者的購買能力受到打擊。

此外，由於疫情導致消費者減少外出頻率，並對於服務業及零售業造成重創，導致這些產業的勞動人口面臨了失業的壓力、以及購買能力的萎縮。

全國房地產經紀人協會 (National Association of Realtors) 的首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，由於疫情導致經濟不確定風險上升，使得房屋銷售商傾向延後廣告的刊登，而潛在買主亦抱持著觀望的態度，等待經濟狀況趨穩後再行進場。Yun 預估，疫情將導致房屋銷售於短期內下跌 10%。

除此之外，由於疫情於美國西部擴散狀況較為嚴重，預期對於此區域的房市將造成較大打擊。近年以來，受惠於科技產業的發展、以及高薪職缺的增加，促使美國西雅圖及舊金山的房價大幅攀升。但是，由於近日來美國經濟衰退的風險上升，預期這些區域的房價將會面臨大幅下跌的壓力。

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