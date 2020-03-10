川普恐中鏢？與多位自我隔離議員近距離接觸

武漢肺炎疫情持續全球升溫，疫情已擴及全球政壇、商界、央行機關人員，週一 (9 日) 最新消息指出，美國總統川普曾近距離接觸目前宣布「自我隔離」的兩位國會議員。

全球政壇、商界、央行機關人員接連傳出染疫情況，最新消息指出美國政壇也難以倖免。

美國紐約州州長週一通告紐約及新澤西州港務局局長 Rick Cotton 確診，其相關接觸人員要進行自我隔離。

此外，共和黨眾議員柯林斯 (Doug Collins) 和羅里達州眾議院議員蓋茲 (Matt Gaetz) 因與確診人員接觸，週一兩人雙雙宣布進行自我隔離，儘管並無發病徵狀。

然而，兩位國會議員在宣布隔離前，曾與美國總統川普有過近距離接觸，引發外界關注。

美國總統川普上週參訪美國疾病管制暨預防中心 CDC 時，曾和柯林斯 (Doug Collins) 近距離握手。川普和蓋茲 (Matt Gaetz) 近期一同搭乘空軍一號，前往往馬里蘭州的聯合基地，

CDC 公共衛生準備暨應變前主任可汗 (Ali S. Khan) 表示，與確診的感染者直接接觸需要進行自我隔離，川普無需自我隔離。

蓋茲 (Matt Gaetz) 目前已接受檢測，預計很快會得到結果，但柯林斯 (Doug Collins) 並未透露檢測消息，截稿前，白宮拒絕置評。

世界衛生組織 (WHO) 幾乎要承認疫情為全球大流行，直言疫情大流行的威脅變得相當真實。

除伊朗政壇高官外，葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）8 日宣布自我隔離，瑞典央行副總裁佛洛登 (Martin Floden) 成為首位感染的高階央行官員，外媒報導，近期在義大利北部度假的佛洛登經新冠病毒檢測呈現陽性反應。