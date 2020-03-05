虧損再擴大！IATA：今年全球航空業損失恐達1130億美元

武漢肺炎疫情持續擴散，尤其在英國廉航 Flybe 今 (5 日) 宣布破產後，國際航空運輸協會 (IATA) 警告疫情恐導致全球航空業今年損失逾千億美元，具體數字取決於疫情進展。

隨著病毒蔓延，全球各地的航空公司都迫切削減航班和成本，並警告今年獲利將受嚴重打擊，引發人們對可能導致全球經濟陷入衰退的擔憂。IATA 週四 (5 日) 預計，本次危機可能在今年為航空業帶來 630 億美元至 1130 億美元間的營收損失，2 月時這項損失估計為 290 億美元，隨著全球疫情升溫，預期損失也進一步擴大。

(圖：IATA 官網)

IATA 數據主要依全球超過 10 個確診病例的國家進行預估。受乘客營收下滑影響，亞太國家如澳、中、日、星馬、南韓、越、泰等國航空業損失最劇，將近 497 億美元，疫情重災區歐洲以及中東地區分別將損失 373 億美元和 490 億美元。

根據 IATA 數據，2019 年全球航空業營收總計為 8380 億美元。

英國地區廉航弗萊比航空 (Flybe) 在未獲得最後一輪政府援助後，週四 (5 日) 發布聲明宣告破產。事實上，這家歷史悠久航空公司早在幾個月前就面臨財務困境，儘管強生政府今年 1 月表示支持補助國內航空公司，但在疫情漸趨嚴重下，前景轉為黯淡的弗萊比最終仍宣告破產。

弗萊比航空每年在英國 81 個機場間運送約 800 萬人次，並由維珍航空、航空工程集團 Stobart Group 以及 Cyrus Capital 組成的財團共同擁有。長期在虧損中掙扎的 Flybe 最終宣布倒閉，不僅將 2400 個員工至於裁員風險，也可能導致英國部分地區性機場陷入困境。

歐洲最大廉航瑞安航空執行長 Michael O’Leary 預計接下來幾週將會出現越來越多失敗案例， Flybe 只是其中之一。「若航班預訂量在短期內大幅下滑，那麼現金流也會大幅下挫。」他稱。

瑞安航空週四 (5 日) 取消 2020 年財測，該公司財測此前指出，受到武漢肺炎疫情影響，旅遊需求下滑將導致公司出現虧損，但三年後仍將恢復盈利。