美國商會：疫情爆發前 在中美企獲利便已遭到壓縮

鉅亨網編譯凌郁涵 2020年3月10號21點40分

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對經濟帶來衝擊，不過，根據美國商會在週二 (10 日) 進行的一項商業調查顯示，在疫情爆發前，受到中國經濟成長放緩和貿易緊張局勢影響，美國企業在中國的獲利就已經遭到壓縮，美國企業的處境也越發艱難。

美國商會對 372 家美國商會企業成員進行調查，受到中國經濟放緩及中美貿易戰的影響，其中有五分之一以上的受訪者表示 2019 年的營收有所下降，其中僅有略高於 60% 的企業表示在中國地區的運營有利可圖，是近 20 年來最低的比例。

美國商會主席 Greg Gilligan 在一份聲明中表示：「美中雙邊談判仍在進行，同時面臨中國經濟增速的放緩，如今又遭遇武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的挑戰，使商業面臨挑戰。」

有超過三分之一的受訪者表示，正在推遲或可能於 2020 年減少在中國的投資。另外有近四分之一的公司表示，預計今年在中國的市場將不會增長。

美國商會於二月初進行的另一項調查顯示，約有 10% 的受訪者表示，他們每天因肺炎疫情而損失的資金至少達到人民幣 100 萬元 (合 71989 美元)。

美國和中國在一月份簽署了第一階段貿易協議，兩大經濟體之間曠日持久的貿易緊張情勢有所舒緩，然而，武漢肺炎的爆發似乎使得人們對經濟快速復甦的希望破滅。

由於對於疫情將如何發展以及政府採取的措施是否有效知之甚少，因此難以估量對資產市場造成了多少經濟損失。隨著疫情持續，有越來越多的投資者提到了「熊市」和「衰退」兩詞，也有專家認為，美股今年恐再跌 20%。