美國第8州！紐約州累計確診89例 進入緊急狀態

武漢肺炎持續在全球蔓延，美國紐約州確診病例激增至 89 例，7 日宣布進入緊急狀態，以利政府加快採購及分配醫療資源，並增聘人手追蹤數千名接受自主隔離的患者病情。

紐約州自 1 日公布首例確診病例後，才過不到一週確診病例就激增至 89 例，光 7 日單日就新增 32 例，其中包含一名皇后區 33 歲的 Uber 司機，該名司機也導致當地一家醫院逾 40 名醫護人員接受自主隔離，並接受病毒檢測。

由於疫情持續擴大，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）7 日宣布全州進入緊急狀態，希望能讓州政府加快採購醫療用品，更有效率將資源分配給各地衛生單位或民眾，同時也將增聘人手協助各地衛生單位追蹤數千名接受自主隔離的患者病情，截至 6 日官方已要求州內約 4000 人接受自主隔離。

古莫表示，為對抗武漢肺炎，紐約州每週可能需花費 3000 萬美元（約新台幣 9 億元）。當局正展開全天 24 小時積極檢測，「我們希望找出陽性的患者，然後隔離他們。」他又說：「這就是行動的重點。把感染者隔離，就能減緩病毒擴散。」

隨著疫情蔓延，紐約市面上口罩、乾洗手等用品不是賣光，就是售價飆漲。古莫強調，紐約絕不允許商家趁機哄抬物價，他已指示紐約州消費者保護署（DCP）調查產品不公平漲價的投訴案件。

古莫同時嘗試安撫民眾緊張情緒，他稱多數患者病症輕微甚至沒有症狀，強調比起病毒更糟糕的是焦慮。

據《CNBC》報導，截至目前美國已有 8 州進入緊急狀態，除了紐約州，其他包含加州、華盛頓、佛州、印第安那州、馬里蘭、肯塔基與猶他州也都發佈緊急狀態。